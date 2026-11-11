Cakana otkrila zašto je na estradu kročila tek sa 33 godine

Zabava

Dragica Radosavljević Cakana pokazivala je ljubav prema muzici još tokom detinjstva, a već kao tinejdžerka osvajala je priznanja. Ipak, na to da pevanje postane njeno zanimanje nije pomišljala odmah — put ka profesionalnoj karijeri započela je tek sa 33 godine. Kako je ispričala u emisiji „Grand Specijal“, presudnu ulogu u toj odluci imali su ljudi iz sveta muzike koji su prepoznali njen talenat.

Cakana je priznala i da joj u tom periodu estradna karijera nije bila prioritet. „Znam da pevam, pa šta, to nije ništa važno“, rekla je. Živela je svoj život sa svojom ćerkom, uživala u majčinstvu i bila potpuno zadovoljna tim životom, a muziku je oduvek volela — sa 14 godina osvojila je prvi glas „Akorda Kosova“, zatim „Zlatni glas Kopaonika“, pa i brojne druge nagrade.

Da može da napravi ozbiljniji iskorak na muzičkoj sceni, shvatila je zahvaljujući pokojnoj Usniji Redžepovoj i njenom suprugu Šeletu. Njih dvoje su je ohrabrili da se oproba pred širom publikom i prihvati priliku koja joj se ukazala — bukvalno su je ugurali u tu priču, povukli sa sobom i poručili da je sada neko ko treba da peva „Prvi glas Srbije“.

Ta priča je, kako kaže, priča za sebe: pobedila je, a i sama je bila iznenađena činjenicom da je pobednik. O Usniji govori s puno poštovanja i kaže da joj je zaista mnogo pomogla, da je bila žena koja je imala stila u svakom smislu — i u oblačenju, i u ponašanju — i da ju je mnogo toga naučila.

Još jedan važan trenutak dogodio se kada je počela da nastupa sa Lepom Lukić. Angažman na koncertima kraljice narodne muzike doneo joj je prvo konkretno iskustvo sa komercijalnim nastupima: bila je njen gost kao pretpevač, možda desetak dana, i prvi put je počela da radi komercijalno.

Tada je shvatila koliko je ranije propuštala time što nije pokušala da se profesionalno bavi muzikom. „Zaradila tolike pare da sam se pitala šta sam ja do sad radila, zašto ja to nisam radila ranije i zašto nisam krenula odmah“, zaključila je.