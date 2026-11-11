Verica je dve godine starija od Veljkove majke, koja je njihovu vezu podržala
Modna kreatorka Verica Rakočević (78) udala se pre 13 godina za muzičara Veljka Kuzmančevića, koji je od nje mlađi tri i po decenije. Njihov odnos godinama privlači veliku pažnju javnosti, a s njim ide i još jedna tema: Veljko je jako vezan za majku, koja je mlađa od njegove supruge.
Ta majka je Dušanka Kuzmančević, dve godine mlađa od Verice. Ona je jednom prilikom govorila o tome kako je primila vest o sinovljevoj vezi. Ispričala je da je došla s posla, a Veljko se vratio sa Zlatibora i rekao joj da se vraća za Beograd i da je došao da joj kaže da je sa Vericom. Bila je zatečena.
Pričali su o tome, a ona mu je rekla: „Ako je to to ... onda u redu.“ Dodala je i da, ako je nešto drugo, bolje da ne – ali i da mora biti spreman da ga svi gledaju i zapitkuju, kao i nju na poslu. Pitala ga je tada i nikad više. Kako je objasnila, ona ne pita, samo ako oni sami nešto kažu.
Veljko je potom ispričao kakav odnos ima s majkom. Njih troje su, kako je rekao, uvek bili bliski i otvoreni jedni prema drugima, mnogo vremena su provodili u razgovoru i vezani su, ali ne na formalan način, da po svaku cenu moraju da se javljaju ili šalju razglednice. Bliski su, dodao je, na jedan ljudski način, koji podrazumeva porodicu i dom. Ponosan je na svoje roditelje i na to kako je odrastao i kako su ga vaspitavali.
Verica je i sama govorila o razlici u godinama. Rekla je da bi razumela da Veljko hoće da ode od nje, da ne razmišlja o njihovom odnosu kao o onom za ceo život, da bi volela da jeste, ali da je ne bi iznenadilo ni da nije – jer čovek ima samo 38 godina i možda bi bio greh da ostane s nekim ko će uskoro imati 80 i kusur. Lakoća kojom Veljko amortizuje sve životne probleme govori joj, kako je rekla, da je „došao u moj život kao nagrada“. Kod njih, dodala je, ništa nije stereotip.
Rekla je i da je možda po prvi put shvatila da voleti nekoga znači voleti i kvalitete i mane osobe s kojom živiš.