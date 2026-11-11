Dušica Grabović izašla iz bolnice i najavila povratak: "Ozdraviću i zasijaću kao najsjajnija zvezda"

Zabava

Pevačica Dušica Grabović izašla je iz bolnice nakon teških dana i obratila se javnosti. Tokom boravka suočavala se sa ozbiljnim zdravstvenim izazovima i složenom hirurškom intervencijom, a sada je zahvalila svima na podršci.

Danima se oglašavala direktno iz bolničke postelje, gde se pripremala za intervenciju, što je izazvalo veliku zabrinutost njenih pratilaca. Porodica, prijatelji i brojna publika pružali su joj neizmernu podršku i slali tople reči.

Nakon intervencije i napuštanja bolnice, oglasila se na svom Instagram profilu kako bi umirila sve koji brinu, pa je zahvalila lekarima i svima koji su bili uz nju.

"Sve će da prođe, ozdraviću i zasijaću kao najsjajnija zvezda, obećala sam sebi i onima koji me vole. Hvala vam što pitate kako sam i brinete se za mene, nisam znala da sam toliko voljena i koliko sam bogata što vas imam. Hvala Bogu, hvala svima i družimo se opet uskoro!"

Pevačica nije krila jake emocije zbog ogromne ljubavi i pažnje koju je dobila, a svojom objavom ulila je optimizam i najavila skori povratak pred publiku.

Pisala je i da je najvažnije zdravlje i da ga izgubimo baš zato što ponekad sečemo granu na kojoj sedimo i dajemo drugima više nego sebi. Navela je i da joj mnogi govore da će se izboriti jer je jaka kao zemlja, i da zna da će pobediti sve na kraju.

U objavi pre intervencije posebno je pomenula Zoricu Brunclik, u čijem je krevetu, kako su joj rekle sestre, ležala.

Ostaje da ispratimo najavljeni povratak na scenu.