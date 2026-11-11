Danica Ristovski proslavila 71. rođendan uz šampanjac i omiljene kolege

Zabava

Danica Ristovski nedavno je napunila 71 godinu, a rođendansku proslavu upriličila je nekoliko dana kasnije. Radost je podelila sa prijateljima i kolegama, među kojima su bili Milica Milša i Žarko Jokanović.

Deliće atmosfere na Instagramu podelili su upravo Milica i Žarko. Snimili su nazdravljanje šampanjcem, a potom su svi zajedno pozirali nasmejani. „Naša rođendanka, lepa Dana! Slavimo i veselimo se“, napisala je Milica u opisu objave. Uz nazdravljanje i zajedničko poziranje, atmosfera je, bar po snimku, bila baš vesela.

Slavljenica je za tu priliku izabrala elegantan crveni komplet, a stajling je upotpunila zlatnim nakitom i naočarima sa ljubičastim staklima.

Podsetnik: razvod posle 42 godine

Vest o razvodu Danice i glumca Lazara Ristovskog posle 42 godine braka sve je šokirala. Kao razlog rastanka naveli su da je ljubav prestala. U saopštenju su tada poručili da im je ta tema teška i da ne bi bilo lepo da se razvlače po žutoj štampi, uz objašnjenje da su oboje veliki i dostojanstveni umetnici koji su došli do kraja zajedničkog puta. Posle zvaničnog razvoda, naveli su, nastaviće svoje puteve, a ti putevi će se, kako kažu, ponovo preplitati i susretati, samo na drugačiji način.

Izričito su dodali i da se nisu razišli zbog druge žene ili drugog muškarca. „Potrošili smo energiju koja nas je držala zajedno“, objasnili su tada. Priznali su i da su, vodeći se konzervativnim običajima, možda mogli i dalje da žive zajedno i da se nekome dokazuju, ali da je zdravije i poštenije što su odlučili da naprave ovakav korak. Na kraju su dodali da su se gledali očima koje su izgubile žar, zanos i ljubav koja ih je grejala više od četrdeset godina.

Lazar Ristovski je nedavno napravio intimno venčanje sa tri decenije mlađom Anicom Lazić.

Na kraju ostaje slika rođendana sa šampanjcem, smehom i društvom koje te zove lepa Dana. Ako je to recept za 71, mi ga uzimamo — ko je za sledeću turu?