Haris Džinović: kriv sam što sam davao, ali nisam mislio na novac

Zabava

Haris Džinović je ponovo govorio o svojoj bivšoj ženi Melini Džinović. Kaže da je greška bila u tome što u njihovom domu nije postavljao granice, a na brak svoje bivše sa Englezom ne želi ni da se osvrće. Kontakt između njih, kako je ispričao, više ne postoji — čak ni oko zajedničke dece.

Haris Džinović je čuveni pevač, a Melina Džinović njegova bivša žena, koja se posle razvoda udala za Engleza Džefrija Arnolda. Haris ne krije da prema njoj gaji animozitet.

Nakon razvoda, pevač je izjavio: „Ja sam kriv što sam davao“, i ta izjava je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama.

Fama oko jedne rečenice

Sada je objasnio šta je tom izjavom hteo da kaže. Ljudi je, tvrdi, nisu dobro shvatili, pa su od nje napravili famu. Na pitanje novinara, kako je naveo, odgovorio je da je kriv što je previše davao i što u kući nisu postojale nikakve granice.

U njegovoj kući, priča, nije bilo nikakvih zabrana. Dodao je i da ni on nije strog čovek, niti je ona prema njemu bila stroga žena. Prema deci je, kaže, mogla da bude stroga majka, ali u odnosu s njim ne.

Ključno pojašnjenje je da, kada je rekao da je previše davao, nije mislio na finansijski deo, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, da dođe kad hoće, da putuje gde hoće i da troši koliko hoće. Ne zna, kaže, šta je više mogao — jedino da amputira ruku, pa i to da joj da.

Sve to je, priznaje, koštalo, ali dodaje da nije ni bitno, jer ju je jako voleo. Tu se, kako kaže, ništa nije promenilo osim što su razdvojeni. Poručio je i da je tako ona htela i da „dama ne može biti“.

Dodao je i da ne može da krivi nekoga što više neće da bude s njim, i da ne bi pitao ni za razlog. Podsetio je i da 20 godina braka nije mali period, a u jednom trenutku je rekao i da je verovatno i on njoj dosadio. Rekao je i da je mislila da na kraju sveta ima nešto bolje.

Prošlost je prošlost

Haris je komentarisao i to što Melina ima novu ljubav. Na konstataciju da izgleda bolje od njenog novog muža, odgovorio je da nema pojma, da je to njegova prošlost i da ga ne zanima. S prošlošću, kaže, ne može ni da razgovara, ni da kalkuliše, ni da je menja.

Đina: 25 ostrva, muzeji i buđenje u devet

Đina je u svom vlogu otkrila da su očuh, mama i ona obišli 25 ostrva, da obilaze muzeje i da je svako jutro bude u devet sati, što njoj ne odgovara. Ona je, kaže, neko ko voli da spava do 12, ali to menjaju.

U poslednjih godinu dana, priča, živi malo brže. Prestala je da izlazi, što ne znači da neće, a uskoro joj počinje fakultet. Kaže da je preko dana nervozna, pa trenira i tako izbacuje negativu iz sebe.

Uči, kako kaže, da bude smirena, staložena i vredna, a kaže i da je malo labilnija i da ima želju da bude normalna. Počela je da se druži s ljudima koji rade i stvaraju. Ima, dodaje, opciju da promeni neke stvari u životu — i hoće.