Zabava

Folk zvezda Vesna Zmijanac otkazala je nastup u poznatom beogradskom restoranu, gde je trebalo da se druži sa svojom publikom. Do otkazivanja je došlo zbog narušenog zdravstvenog stanja. Pevačica se tim povodom oglasila na društvenim mrežama i obratila se publici, koja je veče trebalo da provede uz njene pesme.

– Draga moja publiko, mnogo mi je žao što večeras, zbog narušenog zdravstvenog stanja, neću biti sa vama u restoranu – napisala je Zmijanac.

– Izvinjavam se svima koji su očekivali da se vidimo i zajedno uživamo u još jednoj divnoj večeri. Verujte mi da mi je jednako žao kao i vama – poručila je.

Na kraju obraćanja izrazila je nadu da će se uskoro oporaviti i da će se već narednom prilikom ponovo družiti sa svojom publikom. Publici je zahvalila na razumevanju, ljubavi i podršci.

Ovo nije bio jedini nastup koji je Zmijanac u poslednje vreme otkazala. Nedavno je takođe bila prinuđena da u poslednji čas otkaže nastup u Beogradu, a vest je tada rastužila brojne obožavaoce koji su sa nestrpljenjem iščekivali druženje uz njene vanvremenske hitove. Tada je poručila da zbog zdravstvenih problema nažalost nije u mogućnosti da nastupi, zahvalila je na razumevanju i poželela da se uskoro ponovo druže.

Vesna Zmijanac je srpska pevačica. Za one koji su čekali da je čuju uživo, veče je propalo, ali je zdravlje očigledno na prvom mestu. Publika za sada može samo da joj poželi što brži oporavak i da sačeka sledeći termin.