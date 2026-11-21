Zabava

Azra Husarkić, pevačica koju je region zapamtio po nastupu u "Zvezdama Granda", progovorila je o odnosu sa Ljubom Aličićem. Sa njim je na počecima karijere najviše sarađivala i s njim išla na američku turneju, na kojoj je upoznala biznismena Damira, s kojim sada ima ćerku.

Nekoliko godina nakon turneje, kako je nedavno priznala, sa Aličićem ima veoma blizak odnos — godinama su radili zajedno, a posebno ga obožava njen suprug. Jeste, Ljuba je malo oštar na jeziku... Moj Damir ga jako voli jer je to jedan od njegovih omiljenih pevača, rekla je. Kaže i da Aličića često zovu na privatna slavlja, a za njega ima samo reči hvale — predivna osoba, mnogo ga vole. Svesna je, dodaje, da ume i da prokomentariše ponešto, što je i videla i čula, ali problem zbog toga nikad nije imala.

Odnos im je pun poštovanja, tvrdi — i on nje i ona njega, posebno ona njega, jer je stariji kolega.

Ipak, priznala je i da je bilo konflikata i da se Aličić često ljutio na nju. On je pevač iz tog nekog drugog muzičkog doba, ja sam iz te nove generacije, rekla je u emisiji "Minsko polje". Do konflikta je, kaže, dolazilo kad mu nešto kaže, ali se brzo pomire — dođe svirka i sve se zaboravi.

Boravak u Srbiji iskoristila je za promociju novih pesama i druženje sa porodicom i prijateljima. U Beogradu joj je, kaže, bilo predivno, ali je sve trajalo kratko, jer se već sutradan vraća u Ameriku (kako je rekla 19. novembra). Vreme je iskoristila kvalitetno, a nada se da će sledeći put imati više prostora za nove pesme i projekte.

Pre skoro tri nedelje kompletirala je prvi album, sa 12 pesama. Kaže da je prezadovoljna jer su pesme stilski različite, pa svako može da pronađe ono što mu se sviđa. Reakcije publike su predivne, a podršku su pružile i brojne kolege i prijatelji.

Ako je suditi po njenim rečima, formula je jednostavna: dođe svirka, konflikt se sam reši. Ostaje samo da vidimo ko će na sledećoj proslavi prvi da traži Ljubinu numeru — Damir ili Azra.