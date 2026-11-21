Zabava

Holandski violinista i dirigent Andre Riju, zajedno sa svojim orkestrom "Johan Straus", proveo je 19. novembra neku od spektakularnijih večeri u Beogradu. Iako Riju decenijama uživa svetsku slavu kao jedan od najvoljenijih klasičnih muzičara, ova izvedba je bila nešto sasvim drugačija.

Riju i članovi orkestra nisu izašli u uobičnom redu; oni su se aktivno probijali kroz publiku, uvek otvarajući scenu osmehom i pozdravom. Ovaj neposredni kontakt sa gledaocima je jedan od karaktera njegovih nastupa a Riju je istakao: Samo u mom orkestru ima 18 nacionalnosti.

Veče je potom bilo praviput putovanje kroz različite epohne i žanrove, što je verovatno i najosvežavnije. Smenjivale su se operske arije, čuvene filmske numere, muzika iz mjuzikala, evergrin hitovi, tradicionalne kompozicije i raskošni valceri. Sve je to praćeno ne samo impresivnim kostimima i koreografijama, već i spektakularnim svetlosnim efektima. Publika je dobila produkciju koja prevazilazi granice klasičnog koncerta.

Kao pravi šoumen, Riju je uspeo da učini da klasična muzika postane dostupna svima, a to zahvaljujući humoru i sposobnosti da komunicira sa publikom. Nije samo vrhunski violinista i dirigent, već i izuzetan šoumen. Sudeći po atmosferi u Areni, Beograd je još jednom pokazao da ume da prepozna vrhunsku umetnost, a Riju je ostavio još jednu nezaboravnu muzičku uspomenu u srcu grada.