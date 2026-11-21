Zabava

Nevreme koje je zahvatilo Beograd i okolna mesta izazvalo je potpuni saobraćajni kolaps i seriju nezgoda. Pevačica Nada Topčagić našla se usred opšteg haosa na autoputu prema Novom Sadu — zbog teških vremenskih uslova i saobraćajne nesreće na toj deonici satima je ostala zarobljena u dugačkoj koloni automobila.

Vidno uznemirena i potresena onim što vidi oko sebe, oglasila se na svom Instagram profilu i zabeležila dramatične prizore. Pored njihovog automobila prolazila su vozila Hitne pomoći pod rotacijom. „Mi se pomerili zbog Hitne pomoći, a oni prolaze“.

Nada je potom otkrila da im to nije bila jedina kritična situacija tog dana. Dok su išli na snimanje, direktan sudar izbegli su pukom srećom i brzom reakcijom njenog supruga Zlatka. „Čovek je leteo na nas, između Nove Pazove i Batajnice“, ispričala je i dodala da je mislila da čovek preskače neku baricu, ali da je naleteo direktno na njih, da Zlatko nije otišao malo u stranu.

Zgrožena neodgovornom vožnjom pojedinaca u ekstremnim vremenskim uslovima, uputila je oštru poruku svim učesnicima u saobraćaju — poručila im je da se urazume i upitala ih da li su normalni kako voze. Poruka nije bila ni blaga ni umiljata, ali je i te kako na mestu: kad se u koloni već gledaju rotacije, red je da se bar ne pravi dodatni cirkus na putu.

I iskreno, ovakve scene govore više od svake priče o bezbednoj vožnji. Kolona, rotacije i skretanje u stranu u poslednjem trenutku — sve to staje u jedan dan, a pogled iz sopstvenih kola je ono što nikome ne treba. Ko je ikada stajao u koloni po ovakvom nevremenu, zna koliko nervoze nosi svaki minut u mestu.

A ako ste ikada u nevremenu stajali u koloni i gledali rotacije kako prolaze pored vas, pretpostavljamo da niste imali mnogo razumevanja za one koji su vozili kao da je suvo. Koliko puta ste to videli?