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Stotine ljudi obučenih u sive trenerke, crne duboke patike i crne pletene kape okupile su se prošle nedelje na stepenicama Muzeja umetnosti u Filadelfiji i oborile Ginisov svetski rekord za najveće okupljanje ljudi obučenih kao izmišljeni bokser Roki Balboa. Hladan vetar i sitna kiša natapali su njihove pamučne dukserice, ali to nikoga nije pokolebalo — učesnici su potrčali uz stepenice i podigli pesnice u znak trijumfa, u blizini statue Rokija.

Rokiji različitih generacija, od mladih boraca do onih iskusnijih, imali su pred sobom 72 stepenika i jasan cilj — da obeleže pokušaj obaranja Ginisovog rekorda. Nije to bio maraton, ali je imao svoju težinu: kad na istom mestu istovremeno stoji nekoliko stotina ljudi u istoj trenerci, pola rekorda je već obavljeno.

Zagrevanje uz „Eye of the Tiger“

Pre samog pokušaja, budući Rokiji zagrevali su se uz pesmu „Eye of the Tiger“ i druge poznate numere povezane sa filmskim serijalom. Učesnici su, baš kao u filmovima, mogli da trče ili hodaju uz stepenice muzeja, a bilo je planirano da to rade u grupama od po 100 ljudi. Zvuči jednostavno dok se ne setiš da su svi morali i da izgledaju isto — tu je logistike bilo više nego što se na prvi pogled čini.

Četiri komada opreme i minimum 250 ljudi

Endi Glas, predstavnik Ginisovih svetskih rekorda zadužen za verifikaciju, objasnio je šta je za rekord bilo neophodno: najmanje 250 učesnika koji nose sva četiri prepoznatljiva dela Balboine odeće — sivu duksericu, sivu trenerku, crnu pletenu kapu i crne duboke patike, nalik modelima Converse.

Glas, stanovnik Bruklina koji je doputovao u Filadelfiju kako bi potvrdio svetski rekord, kaže da posebnu čar ovog dana čini susret sa ljudima koji su prihvatili izmišljenog filmskog junaka kao svog uzora.

„Naravno, reč je o filmovima i liku koji inspiriše toliko ljudi. Ali videti ljude koji stoje iza svega toga - to je ono što je zaista neverovatno“, rekao je on.

Nije ga, dodaje, iznenadilo to što se toliko ljudi prijavilo za učešće u pokušaju obaranja rekorda. A ni sama ideja da obučeš trenerku filmskog boksera i predaš stepenice muzeja nije baš svakodnevna — ali po odzivu se vidi da je bilo dovoljno samo izgovoriti Rokijevo ime.

„Rokijev duh je nesalomiv“

„Rokijev duh je nesalomiv. Duh Filadelfije je nesalomiv. Roki je izdržao do kraja. Zar ne? Hajde da vidimo hoće li i Filadelfija izdržati do kraja danas“, poručio je Glas.

On je dodao i da ga ne bi iznenadilo ukoliko bi, nakon ovog uspeha, stepenice muzeja i narednih godina bile domaćin novih pokušaja obaranja Ginisovih rekorda.

Pedeset godina kasnije

Događaj je organizovan povodom 50. godišnjice filma „Roki“ iz 1976. godine, klasika Silvestera Stalonea, koji prati priču o bokseru autsajderu kome se pruža neočekivana prilika da se bori za titulu svetskog šampiona u teškoj kategoriji.

Taj film pretvorio je Stalonea, tada glumca koji se borio da ostvari uspešnu karijeru, u jednu od najvećih holivudskih zvezda. Naslovni junak, kojeg je sam stvorio, u međuvremenu je postao jedna od najomiljenijih kulturnih ikona Filadelfije. I nakon 50 godina, obožavaoci i dalje slave ovaj film, nagrađen Oskarom.

Džo Ričeca, 59-godišnji stanovnik južnog dela Filadelfije, rekao je da se seća kako je, kao devetogodišnjak, nakon gledanja filma iz 1976. godine, na parkingu bioskopa oponašao boksera i vežbao udarce u vazduhu.

Obožavaoci su na događaj doputovali iz različitih krajeva regiona. Manifestaciju je organizovao Turistički centar Filadelfije u okviru programa „Rocky Season“, a proslava obuhvata autobuske ture posvećene Rokiju, trku „Rocky Run“, Nacionalnu izložbu pasa u znaku ovog filmskog junaka, kao i svečano ponovno obeležavanje i posvećenje statue Rokija.

Rekord je oboren, ali prava pobeda je verovatno ovo: lik iz filma i dalje tera ljude da obuku trenerku i istrče stepenice po kiši. Ko bi to rekao za jednog autsajdera?