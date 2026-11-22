Zabava

Sonja Knežević ispričala je kako je izgledao period kada je pila, koliko je mogla da podnese i zbog čega je odlučila da prestane.

Kako je objasnila, problem se razvijao kroz česte odlaske u kafane, u kojima je najčešće bila u muškom društvu. Ti naizgled bezazleni izlasci redovno su prelazili granicu umerenosti, a mogla je da popije izuzetno velike količine alkohola, a da se na njoj spolja gotovo uopšte ne primeti pijanstvo.

Njen nesvakidašnji kapacitet primetio je i njen pokojni kolega Boris Komnenić, čije reči pamti. Rekao joj je da je ista i kad pije i kad ne pije. Ona je dodala da je mogla da pije, ali da nije morala, i da je u jednom trenutku prestala.

Za razliku od mnogih koji opasnost zavisnosti uvide tek posle teških skandala ili incidenata, Knežević je odluku donela uviđanjem posledica koje njen način života ostavlja na najbliže. Glavni pokretač bio je strah da ne uništi odnos sa decom.

Shvatila je, kako kaže, da to ne vodi ničemu dobrom i da će izgubiti svoju porodicu: „...prosto nisam dobra svojoj djeci.“ Dodala je i da nije mogla da se napije i ide četvoronoške, da pravi skandal ili da uradi nešto krucijalno pa da je nešto udari u glavu.

Da bi bila sigurna da više nikada neće posegnuti za čašom, htela je da ima veliki razlog — nešto što ne sme da prekrši. Otišla je na grob svog oca i rekla: „Tata, samo da ti kažem, ja više ne pijem.“ Okrenula se i otišla.

Kako je ispričala, to joj je bilo sasvim dovoljno — kao da se negde zaklela i da ne pogazi datu reč. Priznala je i da nije neki karakter i da mladi nalaze odbrambene mehanizme da bi drugi mislili da su jaki, a da vas s godinama prestane da zanima šta ko misli.