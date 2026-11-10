Rada Manojlović o odrastanju bez kupatila: „Grejali smo vodu da se kupamo“

Zabava

Pevačica Rada Manojlović odrasla je u vrlo skromnim uslovima u selu Četereže kod Požarevca, a prvi novac koji je zaradila uložila je u obnovu rodnog doma. U njenom dvorištu, pored stare trošne kuće u kojoj je odrasla, nalazi se i nova, luksuzno opremljena kuća, za koju je dala 100.000 evra.

Rada nikada nije krila odakle dolazi. Nije tajna ni da je odrasla u vrlo skromnim uslovima, bez kupatila u detinjstvu.

„Nismo imali kupatilo, grejali smo vodu da se kupamo. Snađeš se. Imaš šporet, greješ vodu i to je to“, rekla je pevačica svojevremeno.

Proslavila se u trećoj sezoni takmičenja „Zvezda Granda“, kada je stigla do finala, a nakon toga su usledili hitovi i uspešna karijera.

Jednom prilikom je ispričala i da se prvi put u kupatilu okupala kod drugarice i da je tada bila šokirana time što to može da se obavi za dva minuta. Kako je rekla, to je za nju bio, što bi ljudi rekli, pravi kulturološki šok — nije mogla da shvati kako je to moguće.

Opisala je i kako je izgledalo kupanje kod kuće: dok se napuni šerpa vodom, dok se šporet zagreje, dok se voda ugreje, dok te neko polije ili se sam polivaš, pa se sve isprosipa, pa se posle sve to pokupi i očisti. Kupanje u lavorima ili buradima, kaže, pravi je proces i traje i traje.

„Sad ne mogu da se setim kad sam se prvi put okupala u kupatilu, verovatno kod te drugarice“, priznala je.

Iskreno, ovakve priče se retko čuju od estradnih zvezda. Poreklo se obično zaglađuje ili prećutkuje, a Rada o šporetu, lavoru i grejanju vode govori bez uvijanja — i to je ono što nam se kod nje dopada. Nema tu foliranja.

A ako neko pomisli da je „kulturološki šok“ preterivanje, neka proba da se okupa iz lavora. Posle toga bi mu svaka nova kuća u dvorištu izgledala kao pravo malo čudo.