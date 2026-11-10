„Pričaj ti malo o sebi“: Janjuš brutalno izvređao Bebi Dol, Sanja Grujić stala u njenu odbranu

Zabava

Tokom emisije „Izbor potrčka“ u rijalitiju „Elita“ došlo je do žestokog verbalnog okršaja. Marko Janjušević Janjuš najstrašnije je izvređao svoju cimerku Bebi Dol, a u raspravu se odmah umešala Sanja Grujić.

Sve je počelo kada je Bebi Dol prokomentarisala nominacije i tom prilikom se osvrnula na Anđelu. Kazala je da joj nije bila namera da bilo koga unakazi i da je u prvoj rečenici pokušala da kaže da njena osetljivost dolazi iz nekog ranijeg utiska o njoj — da je to lepa, odvažna devojka, mediteranskog tipa.

Na pitanje kakva je Anđela osoba, pevačica je bez zadrške iznela svoje mišljenje o njoj i njenom okruženju. Rekla je da je Anđela dobra osoba, ali da nema utisak da je iskrena. Navela je i da je u prvih mesec dana imala intrigu sa Carem i da se nije povukla na vreme i ostala dostojanstvena, kao i da joj se nije dopala neslana šala. Dodala je i da je u to društvo upala bez puno razmišljanja.

Pominjanje njegovog imena i tog društva razbesnelo je Janjuša. Skočio je i sasuo salvu teških uvreda na račun pevačice, nazivajući je pogrdnim imenima. Upitao ju je kakvo to društvo spominje i poručio joj: „Pričaj ti malo o sebi“. Među uvredama se našla i njegova tvrdnja da 12 godina pije po dragstorima na Vračaru i da je došla da nekome ovde glumata. Dodao je i da je dosta bio dobar prema njima.

Sanja Grujić je odmah stala u njenu zaštitu, pa je sukob eskalirao u potpuni haos. Pitala je Janjuša koji je on košarkaš, a zatim dodala „kao i košarkašku loptu“, aludirajući na to da ju je nosio. Kada ju je pitao koga to brani, poručila je: „Ja Bebi Dol“.

Ako ovako izgleda rasprava o nominacijama, finale „Elite“ bi trebalo da nosi upozorenje za gledaoce.