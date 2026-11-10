Stevan Anđelković dobio drugo dete, kuma Milica Todorović otkrila pol bebe

Zabava

Stevan Anđelković dobio je drugo dete. Vest je na društvenim mrežama podelila njegova koleginica i kuma Milica Todorović, koja je u istoj objavi otkrila i pol bebe — čestitke su krenule da se nižu.

„Dobro nam došao, dečače! Voli te kuma!“, napisala je Milica i označila Stevana i njegovu ženu. Kuma je tako javila i da je beba stigla i kog je pola.

Stevan i njegova supruga dugo su se borili za potomstvo i o tome su otvoreno pričali u javnosti. Folker je ranije ispričao da su prvo dete, ćerku, dobili vantelesnom oplodnjom i da je to bio prvi put da o tome govori javno. Rekao je i da je vantelesna oplodnja danas postala nešto sasvim normalno, uz opasku da ima prijatelja na zapadu i da se tamo deca prirodnim putem dobijaju dosta ređe. Pričao je to u emisiji „Ceca Show“.

Sa suprugom se upoznao u lokalu u kojem je nastupao, a prvi utisak nije bio ni blizu romantičan. Bila mu je, kako je rekao, totalno antipatična — delovala je dominantno i kao da se pravi važna. Danas kaže da je sve to bio odbrambeni mehanizam, štit. Pitala ga je da otpeva neku pesmu, on je odgovorio da je ne zna. „Toliko me je nervirala“, rekao je.

Gledano s distance, taj nervozni početak se itekako isplatio. Priča je, iskreno, lepa: par je godinama išao težim putem do roditeljstva, govorio o tome naglas . Čestitamo, i pitamo vas — biste li pristali da vam kuma objavljuje ovakve vesti na Instagramu pre vas?