Anastasija Ražnatović u providnoj crnoj košulji: „Mama u izlasku“

Zabava

Anastasija Ražnatović podelila je na Instagramu nekoliko fotografija sa izlaska, uz kratak opis: „Mama u izlasku“. Ona se inače u poslednje vreme retko oglašava na društvenim mrežama, jer najveći deo vremena posvećuje porodici i majčinstvu, a sa suprugom Nemanjom Gudeljom i sinom Ilijanom živi u Madridu.

Za tu priliku napravila je mali predah od svakodnevnih obaveza i jedno veče provela u izlasku. Bila je potpuno sređena, sa besprekornom šminkom i stilizovanom frizurom, a za izlazak je odabrala providnu crnu košulju. Upravo je ona privukla najviše pažnje pratilaca.

Ali poenta je u opisu. „Mama u izlasku“ — tri reči i sve je rečeno. Nema filozofije o balansiranju obaveza, nema eseja, nema heštegova do besvesti. Kratko, jasno, bez preterivanja — tačno onako kako opis i treba da izgleda. Svaka mama koja je posle duge pauze izašla na jedno veče zna tačno o čemu se radi. Iskreno, ovo je bolji opis od većine onih koje zvezde objavljuju uz slike.

Kad neko objavljuje retko, svaka objava dobije težinu. Zato jedan izlazak i jedna kratka rečenica kod nje prođu kao najava albuma — a u stvarnosti je samo izašla na veče, kao i svi mi.

A onda i konkretnije vesti. Anastasija i Nemanja bi navodno uskoro trebalo da doputuju u Beograd, što bi ujedno bio i prvi dolazak malog Ilijana u Srbiju. Ilijan je njihov sin i unuk Cece Ražnatović.

Dolazak u srpsku prestonicu planiran je za 19. decembar, na dan porodične krsne slave Svetog Nikole, mada postoji mogućnost da porodica stigne i ranije. Glavni uslov jesu profesionalne obaveze Nemanje Gudelja — njegov fudbalski raspored diktira porodične planove. Ako mu obaveze to dozvole, Anastasija će praznične dane provesti u Beogradu sa suprugom i sinom, na porodičnom okupljanju. Praznici u Beogradu, sa slavom u kući i porodicom na okupu — zvuči kao plan koji vredi čekati.

Do tada ostaje „Mama u izlasku“. A kad jednom stigne u Beograd, možda dobijemo i nastavak — „Mama na slavi“. Ko zna, možda i „Mama na utakmici“.