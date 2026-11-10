Ceca napunila Arenu u Sofiji, pa je u bekstejdžu čekao poklon koji je ostavlja bez daha

Zabava

Folk diva Ceca Ražnatović održala je proteklog vikenda spektakularan koncert u prepunoj Areni u Sofiji, pred 12.000 ljudi. Bina, publika, pozdrav – sve po redu. A onda je, kad je sišla sa scene, usledilo iznenađenje u bekstejdžu koje se ne viđa baš svaki dan. Dvanaest hiljada ljudi u dvorani nije mala stvar, ali ono što je usledilo posle nastupa nekako je još bolja priča.

Mlada obožavateljka prvo joj je pokazala svoju novu tetovažu na ramenu – stih iz pesme ove pevačice. Ceca je na to uzvratila kroz smeh i šalu. Iskreno, retko koja zvezda bi na tetovažu sa sopstvenim stihom odreagovala tako opušteno. Ako to nije najiskrenija fanovska posveta, ne znamo šta je.

Ipak, pravi poklon tek je sledio. Devojka joj je uručila unikatnu sliku sa posvetom, na kojoj je prikazan raspored zvezda u noći Cecinog rođenja. Pevačicu je ta pažnja ostavila bez daha. Od tetovaže do zvezda na nebu – teško da može ličnije.

„Pogledajte ovo, e, ovakav poklon još nisam dobila, imam najjače fanove na svetu!“, poručila je ponosno.

Sam kraj koncerta obeležio je i neočekivani bis. Ceca se pozdravila sa publikom i sišla sa bine, ali se iz gledališta začulo masovno skandiranje pesme „Trula višnja“. Vratila se pred publiku i otpevala traženu numeru. Takav bis je uvek bolji od bilo kog unapred isplaniranog – kad publika traži, a pevačica izađe ponovo, to je najbolji znak da je veče uspelo.

Ako ništa drugo, Sofija je dobila koncert, fanovi bis, a Ceca poklon koji će se prepričavati. Ostaje samo pitanje – koja pesma bi vama završila na ramenu?