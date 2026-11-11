Keba nikad neće zaboraviti Breninu kupku u mleku i medu: „To sam jednom uradio i nikad više“

Zabava

Lepa Brena i Dragan Kojić Keba su komšije već nekoliko decenija i redovno prave zvrčke jedno drugom. Jedna od tih zvrčki dogodila se pre 20 godina, a Keba je i danas prepričava.

Kada je džakuzi bio pojam u Srbiji, Keba je za više od 15.000 evra doneo jedan i ugradio ga u svoju vilu na Bežanijskoj kosi. Bio je među prvima koji su ugradili skupoceni džakuzi, pa se pohvalio komšijama, a među njima je bila i Lepa Brena. Ona je odmah imala ideju šta treba da uradi – da napravi kupku koja će mu uticati na mekoću kože.

„To sam jednom uradio i nikad više“, ispričao je Keba. Objasnio je da ga je Brena nagovorila da se kupa u mleku i medu: uzeo je litar mleka i sipao ga u toplu vodu na 37 stepeni, dodao celu teglu meda i, kako kaže, napravio milinu – koža je bila kao bebina guza. Uživao je samo što nije zaspao. A onda je krenulo čepovanje. Došao je majstor da otpuši, Keba je platio ko zna koliko, med je zapušio sve cevi i sve je morao da menja.

Ali ni to nije sve. Na slavi Aranđelovdan kod Brene jedne godine pojavio se Keba sa ženom Oljom. Bilo je to pre skoro devet godina, a te godine Kebu je baš poteralo.

Brena je tada, da bi napravila šalu, rekla Kebi da je pod uticajem crne magije. Želela je samo da ga oraspoloži i da se našali na njegov račun.

Nedavno je Keba izjavio kako je Brena poludela. Snimak na kom to priča odmah se proširio, a Keba je zatim otkrio da je u njihovom odnosu sve glatko i da se ona nikada nije ljutila na njegove šale, iako su nekada možda bile i grube. Tako je potvrdio da između njih i dalje postoji i komšijski i prijateljski odnos.

Pouka za sve koji imaju džakuzi: mleko i med ostavite za palačinke, jer majstor za cevi ne prima izgovor da je komšinica kriva.