Karleuša tvrdi da je molila Manju Grčić da zaposli Vukašina Katića na RTS-u, on kaže da je posao dobio pošteno

Zabava

Dolazak Vukašina Katića (24) na Radio-televiziju Srbije izazvao je veliku pažnju javnosti, a pravu buru pokrenula je objava Jelene Karleuše. Pevačica tvrdi da je lično molila donedavnu generalnu direktorku javnog servisa Manju Grčić da zaposli njenog prijatelja, a uz to je objavila i snimak ekrana njihove prepiske.

Molba, revanš i „moje dete“

U poruci upućenoj Grčić, objavljenoj na mreži X, Karleuša traži da Katić dobije šansu na RTS-u. Piše da je on njeno dete, da joj znači i da je sigurna da će pružiti 300 odsto. Primećuje i da svi imaju neku vezu i da su preko nekog došli na konkurs, dok je on došao sam, a plaši se i da ga tamo ne buše. Ako bi moglo, bilo bi super, stoji u poruci — i Grčić ima veliki revanš od nje.

Uz prepisku je Karleuša iznela i niz detalja o odnosu sa Katićem. Navodi da ga je kao maloletnog zatekla na svojoj terasi, na koju je neovlašćeno ušao da se slika kao njen fan, i da mu je pružila ruku. Tvrdi i da je spavao u njenoj kući, vozio njena kola, da ga je hranila, oblačila, davala mu novac, vodila ga na putovanja i pomagala mu u svakom smislu. Molila je, kako kaže, i da mu ne daju otkaz na Pinku jer nije savesno obavljao posao, a onda i da ga zaposle na RTS-u. Najmanje što je morao da napiše bilo je hvala, navodi ona, i zaključuje: „Vukašine, sram te bilo...“

Šta je Katić rekao pre Karleušine objave

Objava je usledila nakon što se Katić oglasio povodom komentara o prelasku sa televizije Pink na RTS. Kada je obavestio pratioce da je postao deo javnog servisa, pojedini korisnici društvenih mreža kritikovali su njegov novi angažman, podsećajući na njegov prethodni rad na Pinku. Jedan komentar odnosio se i na prijateljstvo sa pevačicom — korisnik je poručio da mu jedino nije trebala saradnja sa Karleušom. Katić je odgovorio da misli da je sasvim u redu da o Jeleni ne govori ružno, ali je dodao da je na njemu, kao mladoj osobi, da uči iz sopstvenih grešaka i ispravlja ih.

Katićeva verzija: prijavio sam se na konkurs

Nakon što je Karleuša objavila prepisku, Katić je odgovorio i izneo svoju verziju toga kako je dobio posao na RTS-u. Objavio je skrinšot mejla koji je, kako navodi, poslao RTS-u tokom konkursa za nova TV lica. „Ja sam svoj posao dobio pošteno, prijavom na konkurs za nova TV lica...“, napisao je, uz tvrdnju da o tome postoje dokazi i video-materijali.

Konkurs, pa ostavka na vrhu RTS-a

Javni poziv za izbor novih TV lica raspisan je 9. maja 2026. Konkurs je bio namenjen zainteresovanima za rad na pozicijama TV spikera i voditelja, bez obzira na godine i prethodno radno iskustvo, a rok za prijavu bio je 30. jun. Od kandidata se tražilo da dostave radnu biografiju i video-snimak u trajanju do 30 sekundi, u kojem objašnjavaju zbog čega smatraju da su baš oni buduća TV lica RTS-a.

Interesovanje je bilo veliko. Kako je 5. avgusta objavljeno, na konkurs su stigle 1.382 ispravne prijave, a da su 192 kandidata prošla u drugi krug selekcije. Oni su potom pozvani na audio-vizuelno testiranje. Tokom avgusta je saopšteno da je završena i druga faza selekcije, nakon koje su odabrani kandidati trebalo da razgovaraju sa komisijom.

Manja Grčić stupila je na funkciju generalnog direktora RTS-a u februaru 2026, a ostavku je dala samo par dana nakon pobede Studentske liste na parlamentarnim izborima održanim 25. oktobra. Pre podnošenja ostavke smenila je Bojanu Mlađenović sa mesta glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa i predložila da na to mesto dođe Borivoje Uskoković. Navela je da je odluku donela nakon pažljivog razmatranja okolnosti u kojima javni servis funkcioniše i da očekuje da Upravni odbor bez odlaganja preduzme sve potrebne radnje radi obezbeđivanja kontinuiteta rukovođenja i zakonite primopredaje dužnosti, uz spremnost da pruži svu potrebnu saradnju kako primopredaja ne bi ostavila posledice po rad RTS-a.

Jedan konkurs, jedna poruka i dva skrinšota — a najglasnija reč u celoj priči na kraju je ispala ona oko koje se sve lomilo: hvala.