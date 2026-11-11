Jovan Perišić: u braku od 19. godine, a ženu voli sve više iz dana u dan

Zabava

Jovan Perišić je u braku od svoje 19. godine i ne krije da mu je porodica na prvom mestu. Folk pevač kaže da je sreću pronašao iz prvog pokušaja i da se skrasio u Temerinu, a o supruzi govori tako da zvuči kao da je tek zaljubljen. U vreme kada mnogi estradni brakovi prolaze kroz krize, ovo deluje skoro pa nemoguće — ali ako je verovati pevaču, kod njega je baš tako.

Životni put vodio ga je od rodnog kraja, preko školovanja u Beogradu, pa sve do Novog Sada i muzičkih turneja širom sveta. Perišić je u emotivnoj ispovesti opisao kako ga je supruga usmerila u životu: lutao je, a ljubav ga je zaustavila u Novom Sadu, odnosno u Temerinu. Kaže da ne zna kuda bi otišao da nije bilo toga. Bio je prvo u Beogradu na školovanju, pa je otišao za Novi Sad, a onda se okrenuo muzici. Muzičari, primetio je, sviraju svuda — neko ode u Australiju, neko u Ameriku, neko ostane u Evropi — a njega je ljubav zadržala i tako je i danas. Sudbinski susret tako je prekinuo njegovo lutanje, a "da" je izgovorio sa samo 19 godina.

Ljubav koja ne bledi

Dok mnogi estradni brakovi prolaze kroz krize, Jovan ističe da njegova osećanja prema supruzi nimalo nisu izbledela, već iz dana u dan postaju sve dublja i snažnija. Poručio je da svoju ženu sve više voli, svakog dana.

Kaže da ne zna kako je kod drugih, ali ima osećaj — i tvrdi da to nije nikakva floskula ni fora — da je tako, i dodaje da su njih dvoje, u stvari, jedno. Osvrnuo se i na to što je u životu imao sreću da odmah pronađe onu pravu: možda neko nađe sreću i drugi, treći ili četvrti put, ali on je, kako kaže, hvala Bogu, našao iz prvog puta i voleo bi da tako ostane. Iza reflektora i kafanskog života, dakle, stoji mirna porodična luka i ljubav koja traje od njegove 19. godine.

Ženo, čekaj malo, sačuvaj me

Pevač priznaje da u poslednje vreme ne zaglavi baš često do kasno u kafani, ali kada se to dogodi na privatnim proslavama, supruga mu zadaje posebne "muzičke zadatke". Kroz smeh je otkrio anegdotu iz njihovog doma: najviše ga "dribla" da joj peva neke pesme, i to baš teške. Zamislite scenu: puna sala, slavlje, a domaćica traži baš onu najtežu. Nije ni čudo što pevač moli za malo milosti.

Unuka stiže, deda se sprema

Dodatnu radost Perišiću unela je unuka, koja uskoro puni šest meseci. Kaže da ima osećaj da ta ljubav i osećanja svakog dana rastu, i veruje da će, kada malo prohoda i počne da priča, biti još žešći deda nego što je sada. Uloga dede mu, očigledno, prija. Priželjkuje i da njegova ostala dva sina ubrzo osnuju svoje porodice, pa bi porodična slava, ako se sve posloži, mogla ozbiljno da se uveća.

Trideset godina karijere i Tašmajdan

Naredne godine Perišić obeležava 30 godina muzičke karijere i planira veliki koncert na Tašmajdanu povodom jubileja. Decenijama važi za izvođača čiji su nastupi garancija dobrog provoda, a kaže da na estradi nema sukoba jer gleda da sa svima neguje dobre odnose i da širi samo ljubav.

Poručuje da je uvek za ljubav i da kroz to gleda sve ljude — i da ga, verovatno, tako i doživljavaju. Sa kolegama je, kaže, super i nema nikakvih sukoba. Žao mu je kada se nekome dogodi nešto loše i nada se da će sve biti dobro. Ruku na srce, takav stav na našoj estradi zvuči gotovo revolucionarno.

Mesto na Tašmajdanu za sledeću godinu možemo već da rezervišemo. A recept za brak koji traje od devetnaeste — pa, izgleda da nemamo više izgovor da ga ne prepišemo.