Tigar otkrio istinu o svom obrazovanju: osnovnu redovno, srednju kod kuće

Zabava

Miloš Stojanović Tigar, bokser i verenik voditeljke Jovane Jeremić, otvoreno je progovorio o svom odrastanju, školovanju i poslovnim poduhvatima. Njegova veza sa Jovanom privukla je ogromno interesovanje javnosti od trenutka kada je obelodanjena, iako privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti.

Tigar je priznao da je redovno završio isključivo osnovnu školu, dok je srednje obrazovanje morao da stiče vanrednim putem. Razlog za takav korak bile su naporne sportske obaveze.

– Kad pominjemo samo školu, ja sam išao samo u osnovnu, a srednju sam završavao kod kuće i tako učio – ispričao je, dodajući da je ispite davao jer je ušao u ozbiljne vode i trenirao po osam sati na dan, profesionalno.

Pored sportske karijere, Stojanović se bavi i privatnim biznisom, a posebno se ističe njegova investicija u hotelijerstvo na crnogorskom primorju. Vlasnik je luksuznog hotela Ginis, koji je posvetio svom ocu.

Tigar je objasnio i odakle ime: dao sam mu ime po ocu, jer je on oborio Ginisov rekord. Prema njegovim rečima, hotel je sagradio pre 10 godina, na moru, na 4.000 kvadrata, sa četiri zvezdice i samo 100 metara od obale.

Stojanović je otkrio i da u Beogradu ima restoran i pekaru, ali ih je izdao kako bi se posvetio boksu.

Jovana Jeremić ističe da se uz Tigra oseća sigurno. Smatra i da muškarac treba da pruži ženi zaštitu i stabilnost.

Srednja škola kod kuće, hotel na moru, restoran i pekara u Beogradu – i sve to uz osam sati treninga dnevno. Ako je ovako izgledala domaća zadaća, pitanje je šta bi Tigar tek postigao sa fakultetom.