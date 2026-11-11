Melani Dimitrijević demantovala Zadrugu: iskulirajte malo

Zabava

Melani Dimitrijević, snajka Dragane Mirković, demantovala je priču da je pokušala da uđe u rijaliti. Pre izvesnog vremena pojavile su se informacije da je, pre romanse sa Draganinim sinom Markom Bijelićem, bila na kastingu za ulazak u rijaliti, pa je odlučila da ispriča svoju stranu priče.

„Ljudi, prekinite da me pitate da li ulazim u Zadrugu...“, navela je Melani. Dodala je da nema lepo mišljenje o tome da devojke ulaze u rijaliti, pogotovo one kojima to apsolutno nije potrebno, i objasnila da je samo otišla na žurku sa društvom. Poručila je svima i da se malo iskuliraju.

Melani je jedno vreme bila aktivna na društvenim mrežama, a posle udaje za Marka Bijelića ih je obrisala. O Draganinoj snajki se itekako pisalo i pričalo, a sa svekrvom je u više navrata putovala po svetu — Emirati, Italija, Alpi. Uz to se naširoko priča o zahlađenju odnosa njenog supruga Marka i njegovog oca Tonija.

Dragana Mirković je prošle godine postala baka, kada je Melani na svet donela ćerkicu Kseniju, a o naslednici govori sa puno emocija i velikim osmehom. Ne krije da se otopi kad pomisli na nju i kaže da je Ksenija pravi slatkiš, uz komentar da je sasvim normalno da je svakome unuka najbolja i najdraža.

Najviše je fascinira to što njena unuka obožava da joj peva. Ksenija počne da pruža rukice prema njoj kada je vidi, smeje se i jedva čeka da je uzme u naručje. Kad je nervozna jer joj rastu zubići, baka počne da peva i mala se smiri. „Obožava da joj pevam“, kaže Dragana i priznaje da ne može da veruje koliko to dete voli muziku — malo je izmenila reči pesmice Mama, mama, da li znaš... tako da peva Kseni, Kseni, da li znaš kol'ko tebe volim ja, a peva joj i starogradske pesme, a uz Spavaj, spavaj moje milo zlato... znala je da je uspava.

Nama je, iskreno, najzanimljiviji deo cele priče onaj sa pevanjem — demanti je demanti, ali baka koja prepisuje pesmice za unuku je prava vest. Ova beba, dakle, ima bolji muzički program od većine nas, i to sa svojim imenom u refrenu. Ko bi to odbio?