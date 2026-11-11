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Kebin sin Igor Kojić se oženio u tajnosti, kum mu je bio Milan Borjan

Mandy Mandopoulos · 11. novembar 2026.
via Instagram @igorkojic

Igor Kojić, sin pevača Dragana Kojića Kebe, ponovo je izgovorio sudbonosno „da“. Venčao se na intimnoj ceremoniji, daleko od očiju javnosti, a mladencima je pred matičarem kumovao golman Milan Borjan.

Njegova supruga Nikolina za tu priliku odabrala je elegantnu belu haljinu, a trudnoća se jasno videla. Mlada je blistala u elegantnom izdanju, a njih dvoje su pred matičarem obeležili početak zajedničkog bračnog života.

Venčanje je došlo posle vesti da Nikolina čeka dete. Igor Kojić je to potvrdio i kratko poručio: „Istina je, hvala na čestikama, hvala Bogu sve je kako treba.“ O svojoj trudnoj izabranici nije želeo da detaljiše.

Njegov otac Dragan Kojić Keba bio je iznenađen. Kaže da je prvo pomislio da je reč o skrivenoj kameri, ali i da, ako je istina, „nema kantara koji može da izmeri moju sreću i radost“. Dodao je i da Igora nije video petnaest dana.

Igor Kojić se prvi put u javnosti pojavio sa svojom suprugom. Pisalo se i da Keba sprema spektakularno slavlje za svog sina.

Tajna svadba, poznat kum i otac koji od sreće ne zna gde je — porodica Kojić očigledno zna da napravi priču. Ostaje samo da vidimo da li će slavlje koje se najavljuje biti glasnije od samog venčanja.

Sa informacijama iz javnih izvora, Vikipedije, Jutjuba, Instagrama i TikToka.