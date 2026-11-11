Kebin sin Igor Kojić se oženio u tajnosti, kum mu je bio Milan Borjan

Zabava

Igor Kojić, sin pevača Dragana Kojića Kebe, ponovo je izgovorio sudbonosno „da“. Venčao se na intimnoj ceremoniji, daleko od očiju javnosti, a mladencima je pred matičarem kumovao golman Milan Borjan.

Njegova supruga Nikolina za tu priliku odabrala je elegantnu belu haljinu, a trudnoća se jasno videla. Mlada je blistala u elegantnom izdanju, a njih dvoje su pred matičarem obeležili početak zajedničkog bračnog života.

Venčanje je došlo posle vesti da Nikolina čeka dete. Igor Kojić je to potvrdio i kratko poručio: „Istina je, hvala na čestikama, hvala Bogu sve je kako treba.“ O svojoj trudnoj izabranici nije želeo da detaljiše.

Njegov otac Dragan Kojić Keba bio je iznenađen. Kaže da je prvo pomislio da je reč o skrivenoj kameri, ali i da, ako je istina, „nema kantara koji može da izmeri moju sreću i radost“. Dodao je i da Igora nije video petnaest dana.

Igor Kojić se prvi put u javnosti pojavio sa svojom suprugom. Pisalo se i da Keba sprema spektakularno slavlje za svog sina.

Tajna svadba, poznat kum i otac koji od sreće ne zna gde je — porodica Kojić očigledno zna da napravi priču. Ostaje samo da vidimo da li će slavlje koje se najavljuje biti glasnije od samog venčanja.