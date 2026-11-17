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Pevač Amel Ćeman Ćemo (47) pre nekoliko godina saznao je da ima karcinom krajnika. Prošao je kroz težak životni period, a prvobitno mu je bila propisana hemioterapija.

Ipak, odlučio je da potraži dodatna mišljenja lekara. Kako je ispričao, jedno jutro se probudio sa intuicijom da ode po još analiza i druga mišljenja. To je i uradio, a kasnije se pokazalo da je ta odluka bila veoma važna za njegovo lečenje.

Nakon novih pregleda, profesor koji ga je ponovo pregledao procenio je da zbog lošeg imuniteta ne bi trebalo da prima hemioterapiju, već da započne imunoterapiju. Profesor koji me je opet pregledao rekao je da je moj imunitet katastrofalan i da ne bi trebalo da idem na hemioterapiju, ispričao je Ćemo.

Savet je poslušao i krenuo na imunoterapiju. O toku oporavka govorio je u emisiji "Ordinacija", gde je otkrio i da su poslednje analize pokazale dobre rezultate. Do sada je, kako je naveo, tri puta radio analize i sve je čisto.

Pevač je ranije otkrio i da je tokom borbe sa bolešću svoje zdravstveno stanje krio od najbližih. Nije želeo da opterećuje porodicu, niti da ga bilo ko žali. Verovao je da će uspeti da se izbori sa problemima. Nije mi bilo potrebno da me neko žali, rekao je.

Govoreći o tom periodu, naglasio je i koliko su mu prijateljstva značila. Kazao je i da je bogat što se tiče prijatelja i da mu izgrađena prijateljstva mnogo znače. Objasnio je i zašto je kasnije odlučio da javno ispriča kroz šta je prošao: želeo je da svojim iskustvom podstakne druge da vode računa o zdravlju i da na vreme rešavaju probleme, umesto da ih odlažu.