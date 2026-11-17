Zabava

Nina Seničar privukla je pažnju na crvenom tepihu humanitarne gala večeri Baby2Baby 2026, održane u Pacific Design Centeru u Los Anđelesu. Srpska glumica i voditeljka pojavila se u društvu supruga Džeja Elisa, u dugoj večernjoj haljini teget boje koja je spojila klasičnu eleganciju i upečatljive modne detalje.

Haljina je kreacija italijanske modne kuće Genny, poznate po spoju sofisticiranog dizajna i savremenog pristupa modi, pod kreativnim vođstvom Sare Kavaca Fakini. Model otkrivenih ramena prati liniju tela zahvaljujući strukturisanom, blago providnom korsetu, a od struka se širi u raskošnu suknju sa diskretnim šlepom. Tekstura materijala ukrašena je reljefnim cvetnim motivima i geometrijskim linijama sa sitnim svetlucavim detaljima.

Ostatak izdanja Nina je prilagodila haljini, bez preterivanja. Dugu talasastu kosu pustila je da prirodno pada niz ramena, šminka je bila u toplim, zemljanim tonovima, a izostanak upadljivog nakita dodatno je istakao samu kreaciju. Iskreno, to je bio pun pogodak — haljina sa ovakvom teksturom ne trpi još i cirkus od nakita. Ovako je glavna bila haljina, a ne neka ogrlica.

Gala veče Baby2Baby tradicionalno okuplja poznate ličnosti iz sveta filma, muzike i mode i posvećeno je prikupljanju sredstava za decu koja žive u siromaštvu. Ovogodišnje izdanje obeležilo je i uručenje nagrade Giving Tree Award glumici Demi Mur.

Demi Mur pojavila se u crnoj haljini modne kuće Carolina Herrera, sa dubokim V-izrezom i raskošnim volanima oko dekoltea i na manžetnama, uz svetloplavu traku oko struka. Keti Peri stigla je u pratnji Džastina Trudoa, u kreaciji Antonija Grimaldija koja spaja svetlucavu mini-haljinu bez bretela i dugu satensku suknju u šampanj nijansi sa šlepom, a pažnju je privukla i novom kratkom bob frizurom. Zvuči rizično na papiru, ali očigledno je na tepihu prošlo.

Džesika Alba odlučila se za svedeniju varijantu večernje elegancije, u crnoj haljini brenda Brandon Maxwell sa asimetričnim reverima. Kardi Bi, koja je tokom večeri imala i muzički nastup, izabrala je krem kreaciju Tamare Ralph sa korsetom od zlatnog mozaika i dramatičnim belim šeširom od perja.

Ako je suditi po ovom crvenom tepihu, teget je ozbiljno konkurisao crnoj. Ko je po vama odneo pobedu?