Zabava

Ulicu hrastova otrgne misteriozni kosmički događaj iz mirnog predgrađa i prenese ceo komšiluk na nepoznato mesto. Porodica Plat ubrzo shvati da im opstanak zavisi od toga da li će uspeti da ostanu zajedno dok pokušavaju da pronađu put kroz potpuno nepoznato novo okruženje.

U glavnim ulogama su En Hatavej, Juan Makgregor, Mejzi Stela i Kristijan Konveri. Scenario i režiju potpisuje Dejvid Robert Mičel, producenti su Dž. Dž. Abrams, Hana Mingela, Džon Koen, Dejvid Robert Mičel, Met Džekson i Tomi Harper, a izvršni producenti Kris Bender, Džejk Vajner, Džoana Li i Lien Stounbrejker.

Film je na HBO Max u Srbiji stigao 13. oktobra i vrlo brzo se našao na prvom mestu liste najgledanijih. Premijera je bila u avgustu 2026, a kritike su posle nje bile uglavnom pozitivne: 86 odsto na Rotten Tomatoesu, 6,2/10 na IMDb-ju i 3/5 na Letterboxdu.

Zaradio je oko 122 miliona dolara širom sveta, uz produkcijski budžet od 80 do 92 miliona dolara.

Ako volite priče o tome kako se obična ulica raspada u nešto sasvim kosmičko, ovo je vaš trenutak. Ako ne, recite nam iskreno — jeste li ga pustili, ili vam i dalje stoji u onoj listi "sledeće nedelje"?