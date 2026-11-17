Zabava

Koncert Nikole Rokvića u beogradskom Sava Centru prošlog petka protekao je u znaku emocija i poznatih hitova, ali i sećanja na muzičke velikane kojih više nema.

Najemotivniji trenutak usledio je kada je Rokvić sa publikom podelio uspomenu na Halida Bešlića, legendarnog pevača kojeg je, kako je istakao, doživljavao kao drugog oca.

Nikola se prisetio perioda kada je tek započinjao muzičku karijeru i otkrio da mu je upravo Halid tada pružio veliku podršku. Ispričao je i kako je Bešlić, zajedno sa sinom Dinom, kupovao njegove prve CD-ove i delio ih ljudima, želeći na taj način da pomogne mladom kolegi.

„Bio je velika duša, i kao pjevač i kao čovjek“, prisetio se Rokvić.

„Hvala, moj Nikola“

Rokvićeve reči nisu prošle nezapaženo ni kod Dina Bešlića. Halidov sin podelio je na društvenim mrežama snimak sa koncerta na kojem Nikola Rokvić izvodi „Romaniju“, jednu od najpoznatijih pesama svog oca.

Uz video je ostavio kratku, ali veoma emotivnu poruku, kojom je pokazao koliko su ga Rokvićeve reči pogodile.

„Hvala, moj Nikola“, napisao je Dino uz emotikon srca.

Eto pitanja i za nas ostale: kad smo poslednji put nekome rekli „hvala“ za pomoć koju smo davno zaboravili?