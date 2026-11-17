Zabava

Voditeljka Ana Radulović podelila je na društvenim mrežama snimak novog Roleksa i pohvalila se papreno skupim satom — poklonom koji, po ceni tog modela, vredi oko dva miliona dinara.

U pitanju je Rolex Datejust 41, u kombinaciji čelika i žutog zlata. Cena tog sata kreće se od 17.000 do 19.000 evra, što je oko dva miliona dinara ili više, zavisno od tačne cene koja je plaćena. Nije baš sat koji se kupuje uz jutarnju kafu, ali je zato pravi za snimak.

Komentara na njenu objavu je na pretek — sat je, ruku na srce, jedan od onih komada koji se ne viđaju baš svaki dan.

Ana je, pišu mediji, navodno ponovo srećna u ljubavi — njeno srce osvojio je imućni i uspešni preduzetnik. Nakon razvoda od pevača Mirčeta Radulovića i veze koja je posle toga propala, duže vreme je planirala da uživa u samoći, ali joj je susret sa zgodnim biznismenom navodno promenio planove. Par je nedavno boravio u Španiji i Italiji.

Ana očigledno ne skriva šta je dobila — biste li i vi ovakav poklon podelili s pola interneta ili biste ga radije nosili bez ijedne objave?