Zabava

Jelena Karleuša je na društvenim mrežama objavila snimak na kojem pozira i pleše u minijaturnom plavom bikiniju. Scena je snimljena ispred zida sa grafitima, a ples je, kako se opisuje, zavodljiv i "prljav".

Svaki njen pokret prati ritam muzike, a samopouzdanje kojim zrači je, ruku na srce, i njen najjači adut. Prema opisu, ples nikoga nije ostavio ravnodušnim.

JK je poznata po tome što pomera granice i nikada ne igra na sigurno, pa ovakav snimak i nije neko iznenađenje.

Da budemo iskreni, ovo je estetika koju ili obožavaš ili ne razumeš, treće nema. Bikini sa srcima i grafitni zid zvuče kao kombinacija skrojena za Instagram, ali i kao nešto što smo od nje već gledali.

I to je verovatno i poenta. JK ne prodaje iznenađenje, ona prodaje sigurnost — svoje samopouzdanje i svoj stav. A publika, htela to da prizna ili ne, svaki put reaguje.

Pitanje za vas: da li je ovaj snimak hit ili već viđeno?