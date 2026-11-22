Zabava

Novogodišnji programi na televizijama se uveliko pripremaju i snimaju, a na jednom od tih snimanja haos je napravila pevačica Vera Matović. Na mrežama se pojavio snimak na kojem se vidi vidno nervozna pevačica kako sedi na sceni.

Neću, neću! - vikala je ona nekome iz produkcije.

Kako se navodi u snimku korisnika TikToka koji ga je objavio, Matovićeva je čak razmišljala da napusti snimanje. Pevačica je, kako se navodi, želela da peva svoje dve nove pesme, ali se s tim nisu složili organizatori.

Uprkos zdravom i posvećenom načinu života, Veri mir često remete glasine o njenom velikom bogatstvu i vili na Dedinju, za koju se spekuliše da vredi čak 3.800.000 evra. Ovakve priče je pogađaju i često rasplaču.

Ona ističe da se ne "kupa u bogatstvu" i da je sve što je zaradila ostalo u državi Srbiji, gde redovno izmiruje svoje poreske obaveze.

Kako sama sa gorčinom naglašava, ljudi koji šire takve priče nisu svedočili koliko je truda i rada bilo potrebno da bi se taj novac pošteno zaradio. Dodala je i da nikada nije želela da iritira narod, da je mogla da napravi još takve tri kuće, ali da je to delila publici, šakom i kapom, i da za to ima priznanice.