Zabava

Emina Jahović otkrila je nepoznate detalje o razvodu od kolege Mustafe Sandala, sa kojim je u braku dobila dva sina, Jamana i Javuzu. Pevačica je priznala da nije imala podršku najbližih kada je donosila odluku o razvodu. Najviše su, kako je ispričala, bile protiv njena majka Senija i sestra Sabina. Ispričala je to govoreći o krahu braka.

Mama je, kako kaže, baš volela Mustafu i njih dvoje su se fino slagali. „U nekim momentima mi se činilo da njega više voli od mene“, rekla je pevačica.

O samoj odluci govori mirno i bez kajanja. Kaže da je razvod najlakši na papiru, ali i u onom trenutku kada se zaista desi. „Nikad se nisam pokajala što sam se razvela, i to je velika stvar“, navela je. Razlog je, objašnjava, jasan: ljubavi je nestalo. Ne može da kaže da je nestalo i poštovanja, ali ljubavi jeste, pa su se razišli kao prijatelji.

A onda život, kako kaže, donese neke različite situacije. Nekako se umešaju i drugi ljudi, i druge situacije, pa stvari postanu malo komplikovanije i razvod dobije oblik koji nisi očekivao. To je posebno izraženo kada su u pitanju deca, a to je, priznaje, ono na šta je najosetljivija.

Danas su, prema njenim rečima, dobro. Bivši supružnici imaju prijateljsku relaciju, a Emina priznaje i da je bilo trenutaka kada nije bila baš u nekoj komunikaciji sa bivšim mužem — a to joj je, kako kaže, bilo stvarno potrebno.