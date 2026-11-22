Zabava

Fotografija Đorđa Balaševića u vojničkoj uniformi, na kojoj ga supruga Olivera posećuje tokom služenja vojnog roka u Zagrebu, ponovo se deli društvenim mrežama.

Ovog puta pažnju je privukla objava na Tviteru, uz opis na engleskom: „Yugoslav singer-songwriter Đorđe Balašević with his wife Olivera in Zagreb, 1980.“ Objava se brzo proširila mrežom, a korisnici su u komentarima ponovo počeli da dele uspomene na jedan od najpoznatijih ljubavnih parova sa ovih prostora.

Snimak je nastao pre više od četiri decenije. Balašević je vojni rok služio 1980. godine, između ostalog i u Zagrebu, u kasarni „Maršal Tito“. Olivera mu je tada dolazila u posete, a upravo tom prilikom nastala je i ova fotografija.

Zagreb nije bio samo kasarna

Zagreb je za Đoleta u tom periodu bio mnogo više od mesta služenja vojnog roka. Tamo se družio sa Arsenom Dedićem i Gabi Novak, kod kojih je odlazio na ručkove, svirao i razgovarao o muzici. Gabi Novak se kasnije prisećala tih susreta i njihovog prijateljstva.

Poruka u prvim slovima

Fotografija je i podsetnik na ljubav koja je obeležila Balaševićev život i stvaralaštvo. Oliveri je posvetio brojne stihove, a jedan od najlepših omaža njihovom odnosu ostavio je na albumu „Dnevnik starog momka“ — početni slogovi naslova pesama formiraju poruku „Olja je najbolja“.

Za one koji su odrasli uz njegove pesme, ovakve fotografije imaju posebnu težinu. A za one koji su Đoleta tek otkrili, možda su još jedan razlog da se vrate njegovim stihovima. I priznajte — smisliti album na kom prva slova naslova pesama kažu „Olja je najbolja“ je ljubavni potez koji se danas ne viđa ni u najboljim storijima. Koja vam je njegova pesma prva pala na pamet?