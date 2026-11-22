Zabava

Amira Medunjanin, bosanskohercegovačka pevačica i interpretatorka sevdalinki, nastupa 4. decembra u Plavoj dvorani Sava centra, u produkciji kuće LongPlay. Time nastavlja svoju decembarsku tradiciju velikim koncertom, a repertoar je zamišljen kao zaokružen pregled dosadašnjeg opusa na osam studijskih izdanja.

U središtu su i dalje tradicionalne pesme i sevdalinke, uz očekivani prostor za autorski rad, naročito pesme s albuma Homeland iz 2024. godine. Poseban pečat večeri daju obrade poznatih ex-YU pop i rok numera, poput balade Džonija Štulića — Amira ih izvodi u celini ili u kraćim citatima i, kako kaže, najčešće razbuktaju atmosferu u samoj završnici, kada raspoloženje na sceni i u sali postaje slobodnije i opuštenije.

Nova postava, prvi put zajedno

Za razliku od prethodna dva koncerta u Sava centru, želi da se beogradskoj publici predstavi u postavi koja do sada nije nastupala zajedno. Na sceni će biti Bojan Zulfikarpašić na klaviru, Antonio Vrbički na harmonici, Leopold Stašić na violini, Mario Rašić na bas gitari, Yurdal Tokcan na oudu, Hakan Gungor na kanunu i Atila Aksoj na udaraljkama. To su, kaže, dragi prijatelji s kojima sarađuje godinama na različitim projektima, i drago joj je što će prvi put nastupiti u ovom sastavu u Beogradu.

Ovaj put bi volela da ljudi čuju i neke kompozicije koje su zajedno snimili, a nisu imali priliku izvoditi uživo prethodnih godina. Program je poduži i, kako kaže, neće se nigde žuriti — dokle stignu.

Homeland, dve godine kasnije

Od izlaska albuma Homeland, prvog s autorskim pesmama, prošle su dve godine. Koncertna promocija još traje, ali klasične promocije nije bilo: htela je da ljudi nove pesme čuju iz prve ruke. Kaže da su obišli dosta gradova širom regiona i Evrope i da joj je drago što je bila u mestima gde do sada nije imala priliku nastupati. O reakcijama govori oprezno — veruje da treba vremena da se sve pesme čuju kao celina, ali da se do sada izdvojilo nekoliko njih koje u poslednje vreme uvek izvodi na koncertima.

Sevdalinke kao životna škola

Na prve uspomene na sevdalinke ne treba dugo da se seti: to su bile godine odrastanja u Sarajevu i život koji je bio divan. Provodila je vreme slušajući doajene sevdaha, koje je oduševljavala neverovatna lakoća u izvođenju. „Mislim da sam bila baš sretno dijete“, kaže.

Pesme su nastale u drugom vremenu i drugim okolnostima, ali njihove poruke su, smatra, jednako aktuelne i danas. Mogu nas, dodaje, naučiti za šta je vredno živeti i šta bi nam morao biti fokus, šta treba slediti i na šta ne treba uzalud trošiti vreme.

U pristupu sevdalinkama najveću pažnju stavlja na tekst. Te pesme su, objašnjava, povezane s različitim situacijama u njenom životu, s dragim ljudima, događajima i mestima koji su duboko u sećanju. Od prvih taktova seti se tih momenata i sve nanovo proživljava. Pesma je, kaže, celina u kojoj se stihovi stapaju s muzikom, a kada se tome doda lično iskustvo i sećanje kao motiv, interpretacija ima smisla — tada se oseća kao da pesmu izvodi prvi put.

Tradicija i obrade

Tradiciju ovih prostora naziva ogromnom riznicom „koju smo tek počeli istraživati“. Ne veruje da je zanemarujemo — pre bi rekla da su trenutno u fokusu neke druge, manje bitne stvari. Od predaka, smatra, možemo puno toga pozitivnog naučiti, a njihove priče su inspirativne i daju ideje koje bi mogli primeniti u ovom vremenu.

Tradicionalna muzika je, veruje, kod mnogih na posebnom mestu. Nove generacije tradiciju poznaju od roditelja ili iz škole, pa nema bojazni da će je prekriti zaborav. Štaviše, kaže da nove generacije rade ozbiljne stvari inspirisane tradicijom i veruje da će tako biti i u budućnosti.

Kada je reč o obradama, ima nekoliko pesama koje su joj jako drage, koje voli da sluša i koje je povezuju s nekim vremenima i ljudima — prihvatila ih je kao svoje. Svi mi, dodaje, imamo omiljene pesme koje nam čine život lepšim.

Suze su za nju oslobađanje duše i daju olakšanje kada je najpotrebnije. Kaže i da nije profesionalac koji pesmu može da izvede automatski, pa često pusti suzu — u poslednje vreme skoro na svakom koncertu. Koliko će emocija biti u Plavoj dvorani, zavisi od ljudi koji dođu, njihove energije i njihovih emocija.