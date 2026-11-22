Zabava

Iako je tokom višedecenijske karijere stekao pozamašan imetak i obezbedio porodicu, Halid Bešlić je u Bosni i Hercegovini živeo izuzetno povučeno i jednostavno. Pevač narodne muzike rođen je 20. novembra 1953. u zaseoku Vrapci kod Knežine, u opštini Sokolac, a iza sebe je ostavio neizbrisiv muzički trag i uspomenu na čoveka kog slava i novac nikada nisu uspeli da promene.

Novac je umeo da uloži, pa su se među njegovom imovinom našli stanovi, imanje u okolini Sarajeva, motel, benzinska pumpa i luksuzna vila na Pelješcu. Ali sve što je stekao prvenstveno je namenio sigurnoj budućnosti svoje porodice. Za njega lično najveću vrednost imale su sitnice — jutarnja kafa na miru, susreti s prijateljima i jednostavan svakodnevni život. Priznajmo, retko ko sa takvom listom nekretnina ostane tako miran čovek.

Kosim liftom do stana

Posebnu pažnju javnosti godinama je privlačilo mesto na kojem je stanovao u Sarajevu. Zgrada u kojoj je bio njegov dom smeštena je na veoma strmom terenu, pa se do nje stizalo posebnim spoljašnjim kosim liftom koji podseća na žičaru. Mnogi su pretpostavljali da pevač njegovog ranga bira izolovanu raskošnu vilu, ali njemu takva vrsta luksuza nikada nije bila prioritet. Do zgrade se stizalo konstrukcijom koja podseća na žičaru.

"Dobar da bolji ne može biti"

O njegovoj neposrednosti i toplini možda najvernije govore ljudi iz njegovog neposrednog okruženja. Sarajevske komšije opisivale su ga kao uvek ljubaznog i spremnog da priskoči u pomoć u svakom trenutku. Jedan od njegovih komšija svojevremeno je otkrio kako je izgledao susret s pevačem: "Dobar da bolji ne može biti, kad razgovarate s njim nikad ne biste ni pomislili da je on tolika zvezda."

Skromnost se ne može kupiti, a on je očigledno nije ni prodavao.

Popularnost i veliko bogatstvo nisu ga udaljili od naroda, pa se pamti podjednako po vanvremenskim pesmama i po retkoj skromnosti i ljudskosti.

Koliko bi zvezda pristalo na stan do kog se ide kosim liftom, jutarnju kafu u miru i komšije koje o njima pričaju samo lepo? Verovatno nijedna — i zato se Halid Bešlić pamti.