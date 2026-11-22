Zabava

Dž. K. Rouling je na društvenoj mreži X nagovestila da bi mogla da napravi veliki zaokret i udalji se od Harija Potera. Pomenula je „futuristički“ projekat, koji bi mogao da bude njen prvi izlet u naučnu fantastiku.

Autorka je u objavi od 18. septembra 2024. otkrila da ima tri različita projekta za period nakon što završi serijal o detektivu Kormoranu Strajku i da je sva tri već počela da piše. Odgovarajući na pitanje jednog pratioca da li bi razmotrila pisanje svemirske avanture, objasnila je: „...not a space odyssey, sorry. Definitely earthbound.“

Futuristički, ali ne svemirski

Roulingova nije izričito rekla da je misteriozni projekat naučna fantastika, ali njeni komentari upućuju u tom pravcu. Futuristička priča smeštena na Zemlju mogla bi da bude bilo šta, od distopijskog trilera do romana koji istražuje napredne tehnologije. Detalje radnje nije otkrila, a nije poznato ni da li će to biti samostalan roman ili početak novog serijala. Zvaničnog datuma objavljivanja nema. Ali s obzirom na to koliko je posla, po svemu sudeći, već obavila i na činjenicu da su joj iz serijala o Strajku ostale još samo dve knjige, njen prvi izlet u naučnu fantastiku mogao bi da stigne ranije nego što se očekuje.

Dve nove knjige stižu 23. februara 2027.

Za ljubitelje knjiga stižu i konkretnije vesti: 23. februara 2027. zvanično izlaze dve nove knjige iz sveta Harija Potera. U prvi plan stavljaju profesorku Minervu Mekgonagal i blizance Vizli, Freda i Džordža, pa tako donose ilustrovane knjige za decu posvećene trojici među najvoljenijim i najjedinstvenijim likovima iz Hogvortsa.

Iako ovo nisu nužno novi romani iz glavnog serijala, mali vodiči predstavljaju kolekcionarski serijal osmišljen tako da predstavi pojedinačne likove i njihove najvažnije trenutke iz postojećih knjiga. Priča o profesorki Mekgonagal, koju je ilustrovala Natali Smili, prati ovu dugogodišnju profesorku Hogvortsa i osvrće se na detalje poput njene uloge starešine doma Grifindor i njenih sposobnosti animagusa, kao i na nezaboravne trenutke, među kojima je i kupovina Harijeve prve trkačke metle.

Knjiga o Fredu i Džordžu, koju je ilustrovala Helen Brejdi, stavlja akcenat na nestašniju stranu blizanaca — njihovo poznavanje tajnih prolaza u Hogvortsu, magične izume i nestašluke koji su na kraju doveli do otvaranja prodavnice „Vizlijeve čarobnjačke vragolije“.

Strajk, HBO i franšiza koja ne staje

Pre toga, tu je Strajk. Pod pseudonimom Robert Galbrajt Rouling je napravila uspešan serijal o detektivu Kormoranu Strajku, koji je dobio i televizijsku adaptaciju. Planirano je ukupno deset knjiga. Osma, The Hallmarked Man, objavljena je u septembru 2025, a deveta, Sleep Tight, Evangeline, zvanično je najavljena u februaru 2026. i trenutno je u pripremi. Datum izlaska još nije potvrđen, ali autorka je nastavila da deli novosti o radu na knjizi i nagoveštava da pisanje dobro napreduje. Posle nje planiran je još samo jedan roman, čime se Rouling približava završetku ove detektivske priče — navodno je već počela da pravi beleške za desetu knjigu.

Paralelno se franšiza širi i na male ekrane. Nova HBO serija Hari Poter ima premijeru zakazanu za Božić, a očekuje se da će svaka sezona posvetiti znatno više prostora likovima, radnjama i detaljima koji su ranije, zbog ograničenja u trajanju, bili izostavljeni. Sama Rouling je direktno uključena u projekat kao izvršna producentkinja.

Sedam bestseler romana i osam filmskih adaptacija pretvorili su svet čarobnjaka u industriju vrednu više milijardi dolara koja se i dalje širi. Rouling je poslednjih godina postala prilično kontroverzna autorka, ali razmer njenog uspeha teško je osporiti. Ako je suditi po tempu, prvo ćemo dobiti ilustrovane vodiče, onda poslednje Strajkove slučajeve, pa tek onda odgovor na pitanje koje sve zanima: šta je, zaboga, taj futuristički projekat?