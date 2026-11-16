Vera Matović i Ljuba Aličić posle nesporazuma zajedno u emisiji

Zabava

Pevači Vera Matović i Ljuba Aličić bili su gosti emisije ''Premijera - Vikend specijal''. To je njihovo prvo zajedničko gostovanje otkad je među njima došlo do nesporazuma, a iskoristili su ga da javnosti objasne u kakvom su odnosu sada.

Ljuba je odmah na početku poručio da su on i Vera odlični prijatelji, kao i njen suprug Raca. Vera je dodala da su mnogo godina zajedno, da su mnogo radili i putovali.

Objasnio je i šta je bilo u pozadini: Bio je nesporazum da sam ja za Veru nešto izjavio, rekao je i dodao da je sa Verom uvek bio veliki prijatelj i da će tako i ostati. Vera nije ostala dužna — poručila je da se o tome sada ne bi ni pričalo da Ljuba nije spomenuo.

Usledilo je izvinjenje. Aličić je rekao da Veru voli i poštuje i zamolio je još jednom da mu oprosti ako je nešto rekao. Kad je ona u pitanju, naveo je, uvek je bio iskren i pošten, a ona zna da on nije njen neprijatelj. Možda mu je nešto ispalo, priznao je, i dodao da zna da je Vera Matović velika zvezda.

Vera mu je onda uzvratila: „Izvini ti ako ti je nešto zasmetalo. Njemu je zasmetalo nešto, ne treba ništa, Ljubu volim od pesme 'Lepa Maro'.“

O duetu nisu razmišljali. Ljuba je rekao da je Vera počela pre njega, kao i Era Ojdanić, i da je bitno to što su i danas ostali dobri prijatelji. Pevačica je dodala da im niko ništa nije ponudio i da je svako išao za svojim stilovima, ali da se nikad ne zna.

Iskreno, ovo je bio onaj tip razgovora u kome je najteže izgovoriti prvu reč — a oboje su je izgovorili, i to u istoj emisiji. Duet još nije na stolu. Biste li ga vi pustili u kolo?