Keba na aerodromu: sin Igor ga čekao, a na slavu kod Brene više ne ide

Zabava

Folk pevač Dragan Kojić Keba doputovao je u nedelju 15. novembra na aerodrom Nikola Tesla, a posle leta ga je sačekao sin Igor Kojić. Igor je nedavno ponovo stao na "ludi kamen", pa je ocu pomogao oko prtljaga i zahvalio se na čestitkama povodom venčanja. Keba je bio odlično raspoložen.

Pevač je ispričao da je pevao u Sofiji i da je bilo odlično, a pitanje o sinovljevom venčanju ga je, čini se, već zamorilo. Uvek isto pitanje, rekao je, pa poručio da će slavlja biti i da će, daće Bog, sve biti u redu.

Samom venčanju nije prisustvovao — mladenci su, kako je objasnio, tako hteli, bez roditelja. Lepe slike je video i on ih je postavio, a pao je i selfi sa Nikolinom. Snajku ne štedi na hvali.

Kum je bio Borjan, Igorov dugogodišnji drug. Druže se, po Kebinim rečima, oko 20 godina, a Borjan obožava da se veseli uz muziku.

Pevač je priznao da mu malo lice gori jer je bio u sauni i da je veoma zadovoljan sobom. Solarijume ne koristi, kaže, samo saune. Kad su ga pitali da li Igor dolazi po njega, nasmejao se i rekao da ne zna ko dolazi. Malo potom se pojavio Igor, u malom automobilu.

Sa Brenom se ne viđa kao nekad

O odnosu sa Brenom pitali su ga direktno, a odgovor je bio kratak — ne viđaju se kao nekad. Slava u domu Živojinovića je sledeće nedelje, ali Kojić tamo više ne ide. Kako je objasnio, čovek vremenom proredi gde će, odabere svoj mir i malo se smiri, a on je bio previše nemiran.

Sukobi u "Zvezdama Granda" su zbog mladih

U "Zvezdama Granda" ima sukoba, priznaje, ali tvrdi da je sve to kako bi se pomoglo mladim pevačima. Emisija je, po njemu, najgledanija od prve epizode, a ko kaže drugačije — laže.

Eto tako je Keba za jedno popodne na aerodromu prošao kroz svadbu, saunu, Brenu i "Zvezde Granda". Ako je suditi po raspoloženju, sauna mu prija više od porodičnih slava i televizijskih sukoba. A gde biste vi radije bili — u sauni ili na slavi kod Živojinovića?