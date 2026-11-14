Nina Seničar proslavila 41. rođendan u Los Anđelesu: karaoke bar umesto palete?

Zabava

Ako ste mislili da Nina Seničar proslavlja svoje 41. rođendan u nekom glamuroznom eventu u Los Anđelesu, onda ste pogrešno postavi planove. Glumica je odlučila da napraviti nešto potpuno neobično i podelila je atmosferu na Instagramu iz karaoke bara gde se društvo ludo provelo.

Za priliku je odabrala malu crnu pripijenu haljinu koja je odlično istakla njenu figuru, a kosu je zalizala u rep. Pohvalila se i ogromnim buketom cveća koji je dobila, a svi pretpostavljaju da je od supruga, Džejmsa Elisa. Ovaj nesvakidašnji izbor proslave je, da li ste vi rekli, proslava koja zaista kida sa slikom klasičnih holivudskih zabava.

Nina živi sa porodicom u luksuznoj vili u Los Anđelesu. Vila u Los Anđelesu procenjena je na 4,5 miliona dolara, a iako je u američkom stilu, prvobitno je sagrađena 1919. godine. Nakon detaljne obnove, cela kuća odiše elegancijom i stilom evropskog hotela sa pet zvezdica.

Ova luksuzno prostrana rezidencija na dve etaže obuhvata tri spavaće sobe i tri kupatila. Osnovni život se odvija na glavnom nivou gde se nalaze formalna dnevna soba, trpezarija i soba za bilijar. Sa Ninom i Džejmsom Elisom u kući žive i njihova deca, sin Noa i ćerka Nora. U kući dominira i luksuzna kuhinja, opremljena mermerom, kuhinjskim ostrvom i vrhunskim nerđajućim uređajima.