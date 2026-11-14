Pitbull napunio Arenu, pa uz šljivovicu pozdravio Đokovića i Jokića

Zabava

Puna Beogradska arena dočekala je američkog repera Pitbulla, koji je u prestonici nastupio u okviru svetske turneje „I'm Back“. A najveću pažnju, čini se, nisu ukrali hitovi — nego trenutak sa flašom šljivovice u ruci i pozdrav upućen Novaku Đokoviću i Nikoli Jokiću.

Posebne ovacije izazvao je upravo taj deo nastupa. „Želim da pozdravim jednog od najboljih tenisera ikada Đokovića, a takođe veliki pozdrav jednom od mojih omiljenih NBA igrača, Jokiću“, rekao je, nakon čega su dvoranom odjeknuli aplauz i ovacije. Nije to bio klasičan „zdravo, Beograde“ — imena su bila ta koja su podigla Arenu.

Muzičar, poznat i pod nadimkom Mr. Worldwide, obratio se okupljenima i na srpskom jeziku, poručivši: „Hvala, Beograde“. Mali gest, ali onaj koji publika u Beogradu uvek zapazi.

Na repertoaru su se našli njegovi veliki hitovi: „Don't Stop the Party“, „Hey Baby“, „International Love“, „Give Me Everything“, „I Feel Good“ i „Suave“. Publici je poručio i da želi da slavi sa njom — a po reakciji Arene, slavlje je već bilo u toku.

Pozdrav Jokiću ima i svoju pozadinu. Da košarkaš uživa u Pitbullovim pesmama, poznato je odranije — tokom Eurobasketa 2025. godine kamere su zabeležile Jokića kako na klupi peva „Don't Stop the Party“.

Među posetiocima koncerta bile su i brojne poznate ličnosti iz Srbije, uključujući Teodoru Džehverović i Nikoliju Jovanović.

Posle beogradskog nastupa, Pitbull turneju nastavlja 14. novembra koncertom u Bratislavi.

Da li je flaša šljivovice bila najbolji potez večeri ili samo dobra fora? Arena je, čini se, već dala odgovor.