Sandra Mladenović je jedina takmičarka „Zvezda Granda“ koju je Snežana Đurišić nazvala naslednicom

Zabava

Sandra Mladenović, nekadašnja takmičarka „Zvezda Granda“, privlačila je pažnju od samog početka svog učešća. Razlog nije bio samo njen glas, već i neverovatna sličnost u interpretaciji sa Snežanom Đurišić, jednom od najvećih zvezda narodne muzike. Retko ko na takmičenju dobije poređenje sa takvim imenom — a kamoli da to poređenje dođe od te iste pevačice.

I sama Snežana je u mladoj pevačici prepoznala nešto posebno. Javno joj je predvidela blistavu budućnost i nazvala je svojom naslednicom.

„Mala Sandra Mladenović, ona će me naslediti. Ona peva isto kao ja!“, izjavila je Snežana Đurišić.

Objasnila je i zašto: devojčica ju je jako podsetila na nju samu, a nekoliko njenih pesama otpevala je baš kao ona. Priznala je i da je nekada bila tužna što ne može sebe da prepozna u nekom od mladih ljudi, a onda se pojavila Sandra, koju je opisala kao divno i prelepo vaspitano dete. Poručila joj je da će joj uvek biti podrška.

Sandra je tokom takmičenja pokazala raskošan vokalni talenat i stigla do samog finala, gde je osvojila visoko treće mesto. Podrška Snežane Đurišić imala je za nju poseban značaj.

Njih dve su i nakon takmičenja nastavile da neguju blizak odnos, a publika ih je više puta videla zajedno u televizijskim emisijama. Sandra nikada nije krila da joj je Snežana veliki uzor i jedna od najvažnijih muzičkih inspiracija.

Da snovi zaista mogu da se ostvare, pokazao je i trenutak kada je Snežana pozvala Sandru da joj bude gošća na koncertima kojima je obeležila 55 godina uspešne karijere. Za mladu pevačicu to je bilo mnogo više od običnog nastupa — prilika da stane rame uz rame sa ženom kojoj se divi još od detinjstva.

„Pozivom na koncerte ispunila je jedan od mojih snova iz detinjstva“, rekla je Sandra.

Iskreno, ovakvu podršku od pevačice kakva je Snežana Đurišić ne dobije svako. Titula „naslednice“ je lepa, ali i obavezujuća. Šta vi mislite — bi li vam više značilo treće mesto u finalu ili rečenica da pevate kao neko čiji su hitovi legendarni?