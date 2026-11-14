Marko Gačić progovorio o bivšoj ženi, trudnoj Saški i kumi koja o njemu nema lepe reči

Zabava

Marko Gačić, pevač, nedavno se razveo od koleginice Goge Gačić, i uplovio u novu romansu sa izabranicom Saškom, sa kojom čeka sina. Sada je progovorio o svom ljubavnom životu — i to bez uvijanja.

U javnosti su se pojavljivale brojne spekulacije, kao i tvrdnje da ga se porodica odrekla zbog nove izabranice. Gačić sada tvrdi suprotno: njegovi roditelji, kaže, podržavaju njegovu novu ljubav i partnerku, pa te priče, bar po njemu, padaju u vodu.

U super smo odnosima Goga i ja, kao i do sada, rekao je pevač. Trudnica je, dodaje, fenomenalno, deca su presrećna, a razočaranja što je u pitanju dečak, a ne devojčica nije bilo. Saška je divna prema njegovoj deci, i oni prema njoj, ranije su se upoznali i sve, kaže, funkcioniše super.

Odnos sa bivšom suprugom zvuči gotovo idilično: Goga mu je čestitala, viđaju se, a nova partnerka nije ljubomorna. Goga je ostala u kući u kojoj su živeli, a on je, poručuje, uvek tu ako treba pomoć.

Na otkrivanju pola deteta njegovih roditelja nije bilo — slavlje je napravljeno za mlađu ekipu. Sa ocem je u dobrim odnosima i on mu je čestitao, kao i svi ostali.

Tu se mirni deo priče završava. Tamara Milutinović, koja mu je kumovala na svadbi sa Gogom sa njene strane, o njemu nema lepe reči, a Gačić nije odgovorio na njenu poruku. Njegov komentar je kratak: Kome nisam potreban ja, nije ni on meni.

Kaže i da ljudi sa strane mnogo sebi daju za pravo, kao i da ga mnogi nisu pozvali da pitaju kako je i šta ima novo. Da li je ispao fer, on i Goga znaju najbolje — i on ne misli da nije bio fer.