Novi nastavak „Igre gladi“ stiže 19. novembra uz CineFan događaj

Zabava

Ljubitelji Panema, upišite datum: 19. novembra 2026. stiže „Osvit dana žetve“, novi nastavak franšize „Igre gladi“, a uz njega i poseban CineFan događaj u CineStar i Concept Cinema bioskopima. Film se prikazuje u premium formatima 4DX, SCREENX i eXtreme.

CineFan događaj ne staje na projekciju. Najsrećnije posetioce čekaju pokloni, knjige iz serijala „Igre gladi“ (Vulkan) i pokloni Arena No1 Paintball, a za zagrevanje atmosfere pre filma pobrinuće se DJ. Ulaznice su već u prodaji na cinestarcinemas.rs, preko CineStar Srbija mobilne aplikacije i na blagajnama Concept Cinema i CineStar bioskopa.

Franšiza je do danas zaradila više od 3,3 milijarde dolara na svetskim bioskopskim blagajnama. Reditelj franšize Frensis Lorens potpisuje adaptaciju bestselera Suzan Kolins, smeštenu 24 godine pre događaja iz filma „Igre gladi“.

Radnja se odvija tokom jutra izvlačenja za 50. Igre gladi, u vreme kada se rađa legenda koja će zauvek promeniti tok istorije Panema. Film daje novi pogled na brutalni sistem Igara i političke sile koje njime upravljaju, a zalazi dublje u političke intrige, propagandu i poreklo revolucije. Kapitol, po najavama, nikad nije bio suroviji ni vizuelno impresivniji.

U glumačkoj postavi su Dženifer Lorens, koja ponovo tumači Katnis Everdin, Hačerson kao Pit Melark, Rejlf Fajns kao predsednik Snou, Džesi Plemons kao Plutarh Hevensbi, Kelvin Harison Jr. kao Biti Latier, Kiran Kalkin kao Cezar Flikerman i Ela Faning kao Efi Trinket. Nova verzija dobro poznatih lica pokazuje i kako su postali ono što jesu, a kompletan film sniman je na autentičnim lokacijama u Nemačkoj, uključujući Berlin, što daje prepoznatljivu distopijsku arhitekturu Kapitola.

Ko će preživeti 50. Igre — to 19. novembra vide samo oni koji kartu uzmu na vreme.