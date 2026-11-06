Kada Milica Mitrović javno pokaza život: I poznati, pa i taj prve ljubavi sa Željkom

Zabava

Čini se da Milica Mitrović više ne krije nikakve detalje iz privatnog života, pa što je prirodno što javnost uvek hoće da zna kako je život u šou-biznisu. Milicu, koja je rođena u Beogradu 1971. godine, sada je 55 godina,

Milica i Željko Mitrović upoznali su se 1993. godine. Venčali su se dve godine kasnije, a u braku su dobili dve ćerke, Kristinu i Andreu. Prošle godine rođendan je proslavila sa suprugom i ćerkama u Londonu, gde je pokazala delić atmosfere sa okupljanja i mnoštvo poklona.

Međutim, kada pričamo o Milici, ne možemo ne da primetimo njenu ključnu ulogu u sticanju poznanstava. Željko Mitrović, direktor Pinka, otkrio je da je Milicu upoznao slučajno. Sam Željko je taj priča otkrio u prošlosti, pričajući kako je Milica bila na muzičkoj emisiji na Trećem kanalu. Prema njegovim rečima, on je uložio ogromno mnogo energije da je osvoji.

Iz ovog privatnog, ali izuzetno influentskog kruga, iznenada je izašla i priča koja je krunisala Milicu u statusu izuzetne žene u biznisu. Leontina Vukomanović, pevačica i kantautorka, imala je Milicu Mitrović za kumu na svom venčanju sa violinistom Filipom Patom. Njihova priča se razvijala neverovatno brzo, pa venčanje Leontine u 2009. godine brzo postalo glavna tema u svim domaćim medijima i estradnim kuloarima.

Iako su mediji praćali svaki detalj, samo malo ljudi zna kakva je bila atmosfera za kulisa. Slavlje nakon ceremonije organizovano je na najintimiznijem nivou – u domu porodice Mitrović. Mladenci i najbliži gosti su se okupljali za svečani ručak, što je krunisalo ovu prividnu javnost sa porodicom i bliskim okruženjem.

Bližnja Milici Mitrović, što je iz samog profila njene supruge, podižemo kao jednu od najuticajnijih žena u svetu domaćeg šou-biznis, gde je i njena rođeva pokazala da je život ispunjen, ma koliko kuloari bili dramatični.