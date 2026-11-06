Estrada se oprašta od Sulje: Miloš Bojanić se slomio zbog njegove smrti, oglasio se i Mitar Mirić

Zabava

Pevač Miloš Bojanić veoma teško je podneo smrt bliskog prijatelja Sulje. Od njega se oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama, vidno potresen, ne uspevajući da sakrije suze dok je govorio o čoveku koji mu je mnogo značio.

Na svom TikTok profilu objavio je snimak u kojem je istakao da je Sulja bio izuzetan čovek. Nazvao ga je najboljim ugostiteljem u Evropi, jednim od najboljih domaćina i gazda, i iskrenim prijateljem — i svojim i, kako je rekao, velikog broja svojih kolega.

Neka mu Bog podari lep dženet i njegovoj porodici upućujem od srca iskreno saučešće - poručio je Bojanić kroz suze.

Od Sulje se oprostio i pevač Mitar Mirić, koji je na svom Fejsbuk profilu objavio njegovu fotografiju i uputio emotivne reči.

Otišao je veliki čovek i veliki gazda kojeg smo svi u našoj branši cenili... tvojoj porodici Kulauzović iskreno saučešće... - napisao je Mitar.

Njihove emotivne poruke pokazuju koliko je Sulja bio voljen i cenjen među ljudima sa estrade, a njegov odlazak teško je pao svima koji su ga poznavali.