Glumac Branislav Ćalić prvi put za spikerskim stolom Jutarnjeg programa

Zabava

Radio-televizija Srbije nastavlja da u svoj program uvodi nova lica. Gledaoci su u utorak, 3. novembra, imali priliku da upoznaju Branislava Ćalića, jednog od kandidata izabranih putem javnog poziva. On je dobio svoje mesto u informativnom delu Jutarnjeg programa, gde je publici predstavio najvažnije vesti iz zemlje i sveta.

Ćalić je po profesiji glumac i prvi put se našao u ovoj ulozi pred širokim auditorijumom Javnog servisa. Svoj zadatak obavio je profesionalno i sigurno, čime se nastavlja niz predstavljanja novih televizijskih lica koja će u narednom periodu biti deo programa nacionalne televizije.

Rođen je 22. septembra 1997. godine u Beogradu, a poznat je po ulogama u ostvarenjima „Državni službenik” (2019), „Apsolutnih 100” (2025) i „Igra sudbine” (2020).

Vođenje tog izdanja Jutarnjeg programa bilo je povereno Sunčici Maksimović, dok je Ćalić bio zadužen za informativni segment emisije.

Samo dan pre njegovog pojavljivanja, u ponedeljak, 2. novembra, gledaoci su u istoj emisiji imali priliku da vide Milicu Simović, koja je takođe izabrana putem javnog poziva RTS-a. Mlada prezenterka bila je zadužena za pregled aktuelnih događaja iz Srbije i sveta, a svoj prvi nastup u ovoj ulozi obavila je profesionalno.

Njihovo pojavljivanje deo je predstavljanja nove generacije televizijskih lica, kojima je pružena prilika da svoje znanje i veštine pokažu pred kamerama Javnog servisa.