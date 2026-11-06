Manuela se slikala u providnom ogrtaču, a onda obrisala Instagram

Zabava

Manuela, ćerka folk zvezde Dragane Mirković i biznismena Tonija Bijelića, obrisala je profil na Instagramu zbog velike pažnje javnosti.

Naslednici Dragane Mirković i Tonija Bijelića već dugo su u žiži interesovanja javnosti — o njima se neretko priča i piše, pa je štošta iz njihovog života i te kako poznato. Sin Marko je mnogima dobro poznat, dok ćerku Manuelu skoro nikad ne vidimo.

Manuela je nekada kratko imala otvoren profil na Instagramu, te su svi mogli da vide njene fotografije sa plaže, ali i sa jahte i u providnom ogrtaču na plaži. Tu su bile i fotografije iz izlazaka, na kojima je vidimo u minićima, a znala je da pozira i u prirodi. Na slikama smo je videli preplanulog tena, dok je zbog zategnutog tela dobijala sijaset komplimenata.

Draganina naslednica se, međutim, vrlo brzo predomislila, pa je obrisala profil, jer joj nije prijala takva pažnja javnosti, o čemu je njena majka javno pričala.

Dragana ne krije koliko je vezana za naslednike. "Jako su pažljivi, šalju mi poruke, pitaju me da li sam se umorila", rekla je, a prenela je i da su deca ponosna na mamu, što je, kako kaže, prirodno i normalno. Poručila je i da je mama stena, da nije sve uvek lagano i da je ponosna na sebe kako izdržava.

O brendovima je bila još direktnija: "Nisu razmaženi, ne pate za brendovima!" Ispričala je i da je ćerku jednom zamolila da obuče jednu njenu haljinu, jer je malo ekskluzivnija i brendirana, a Manuela nije htela da čuje — bilo bi je blam da je drugarice vide u tome.

Providni ogrtač, jahta, plaža i minići zvuče kao idealan sadržaj za Instagram, ali Manuela je, izgleda, tip koji sve to radije drži pod ključem. Iskreno, sve što je pokazala bilo je bezazleno, ali kada ti je mama Dragana Mirković, svaka fotka postaje tema. Bi li ti izdržao tu pažnju ili bi isto obrisao profil?