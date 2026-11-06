Miljana Lazić opet vodi Dnevnik 2, Jutarnji program pripao Marku Maksimoviću

Zabava

Posle ostavke generalne direktorke RTS-a Manje Grčić, u programima javnog servisa je došlo do brojnih izmena. Jedna od njih videla se u večernjim vestima — voditeljka Dnevnika 2 u sredu, 4. novembra, ponovo je bila Miljana Lazić, dugogodišnja prezenterka vesti na RTS-u.

Miljana Lazić rođena je u Somboru, odrastala je u Prištini, a punu profesionalnu zrelost stekla je u Beogradu, radeći kao spiker na RTS-u. U prezentovanje informacija trudi se da unese deo svoje ličnosti, znanja i umeća, pa da se i u najtežim situacijama izbori sa emocijama.

Privatno, supruga je i mama dvoje odrasle dece, voli da čita, a pomalo i piše.

Jutro pripalo Marku Maksimoviću

Vođenje Jutarnjeg programa RTS-a povereno je Marku Maksimoviću. On je već godinama deo javnog servisa, a rođen je u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu, ali i fakultet i stekao visoko obrazovanje.

Maksimović se inače već decenijama bavi šahom — prvo kao igrač, posle kao trener, pa sudija, a zatim kao organizator međunarodnih takmičenja. Trenirao je i odbojku, košarku i hokej na ledu.

U redakciji Beogradskog programa RTS-a radi od 2010. godine, a kao reporter je izveštavao sa brojnih događaja u zemlji i inostranstvu. Vođenje Jutarnjeg programa nije mu novina, budući da je istu emisiju i uređivao.

Dva termina, dva lica

Dnevnik 2 je tako opet u rukama voditeljke koja ga dobro poznaje, a jutarnji termin dobio je Marko Maksimović.