Zabava

Svadba je za pevača posao, ali i minsko polje. Ovaj nastup se pretvorio u nešto sasvim drugo — pevač je prekinuo pesmu nasred svadbe i obratio se pijanom gostu.

Poruka je bila kratka: "Saberi se, prijaviću te". Bez uvijanja.

Uz vest stoji i snimak.

Najjači deo cele scene nije prekid, nego ta rečenica.

Da li je gost poslušao, ne znamo. Ako nije, sledeći put nek računa i na prijavu.

Jeste li ikad bili na svadbi gde je pevač prekinuo pesmu zbog gosta — i ko je bio u pravu?