Pevač prekinuo nastup na svadbi i očitao bukvicu pijanom gostu
Svadba je za pevača posao, ali i minsko polje. Ovaj nastup se pretvorio u nešto sasvim drugo — pevač je prekinuo pesmu nasred svadbe i obratio se pijanom gostu.
Poruka je bila kratka: "Saberi se, prijaviću te". Bez uvijanja.
Uz vest stoji i snimak.
Najjači deo cele scene nije prekid, nego ta rečenica.
Da li je gost poslušao, ne znamo. Ako nije, sledeći put nek računa i na prijavu.
Jeste li ikad bili na svadbi gde je pevač prekinuo pesmu zbog gosta — i ko je bio u pravu?
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