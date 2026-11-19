Zabava

Elita 10 nastavlja da privlači pažnju gledalaca neobičnim dešavanjima na imanju, a poslednja žurka donela je mnogo uzbuđenja. Atmosfera je bila na vrhuncu zahvaljujući gostovanju Milice Jokić, Zokija Ferarija i DJ Brazilisa, a takmičari su se njihovom dolasku posebno obradovali.

Uroš Stanić je veče obeležio promenom izgleda

Veče je obeležio neočekivan potez Uroša Stanića, koji je odlučio da iznenadi cimere tako što je promenio svoj izgled. Stavio je kratku plavu periku i obukao usku crvenu haljinu, što je izazvalo mnogo komentara među ostalim učesnicima. Njegova pojava privukla je pažnju i tokom nastupa, dok su svi uživali u aktuelnim hitovima. Komentari na račun Uroševog izdanja nizali su se čitave večeri, a budimo iskreni — treba imati petlju za takav ulazak pred punu ekipu.

Uz prve note Karleuše odmah u ritam

Na početku žurke, uz prve note pesme Jelene Karleuše, Uroš je odmah uhvatio ritam i pokazao plesne pokrete koji su podsetili na velike scenske nastupe. Ostatak takmičara pratio je njegov performans, a atmosfera je tokom cele večeri bila odlična. Ovakvi trenuci su, ruku na srce, ono zbog čega se rijaliti i gleda.

Gosti nisu dali da energija padne

Gosti su se potrudili da energija ne opadne ni u jednom trenutku, a muzika je bila prilagođena svim ukusima. Takmičari Elita 10 nisu krili oduševljenje zbog gostovanja poznatih muzičara — svi su uživali u pesmama i zabavi. Žurka je još jednom pokazala koliko ovakvi događaji znače učesnicima, jer im pružaju priliku za opuštanje i međusobno zbližavanje.

Žurke su za takmičare ključni trenuci

Žurke u Eliti 10 često predstavljaju ključne trenutke za takmičare, jer tada najviše dolaze do izražaja međuljudski odnosi i kreativnost. Organizatori svakim događajem pokušavaju da iznenade učesnike i publici pruže zanimljiv sadržaj. Ova žurka ostaje upamćena po odličnom raspoloženju i nesvakidašnjem izgledu Uroša Stanića.

Da li bi ti izašao pred cimere u plavoj perici i crvenoj haljini, ili bi radije pustio DJ-a da radi svoj posao i gledao spektakl sa strane?