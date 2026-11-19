Zabava

Pevačica Sandra Čaprić organizovala je promociju svojih novih pesama. Za tu priliku obukla je bež haljinu ukrašenu cirkonima, sa upečatljivim prorezom u predelu grudi, a zadovoljstvo novim numerama nije krila ni pred publikom ni pred medijima.

Nova pesma i pozdrav za bivše

Očekivanja je iznela bez lažne skromnosti: volela bi, kako kaže, da svaka njena nova pesma nadmaši onu staru, jer je to uspeh svakog pevača. Ali dodaje i da je zadovoljna ako se pesme slušaju i dođu do srca publike. Tekstove je pisao tekstopisac i Sandra veruje da će se mnogi u njima pronaći — po njenim rečima, svi smo imali neko zlo i neke greške, pa je poslala jasan pozdrav: „pozdrav za te bivše“.

Na Jutjubu su, uz to, dostupni i zvanični spotovi za njene pesme „Greško moja“ i „Moje zlo“.

Majčinstvo: „totalno sam se promenila, iscelila“

Najemotivnija tema bio je njen sin. Rođenje Alekseja, kako je priznala, promenilo ju je i privatno i poslovno, a promena se, kaže, vidi i spolja. Presrećna je i „totalno sam se promenila, iscelila“, pa se posvetila majčinstvu i karijeri — i stigla, kako kaže, do krune i arene.

Njen sin je već bio na njenom nastupu i oduševljen je: uzme mikrofon i kaže da mama peva. Sandra vidi da i on kreće tim putem.

Da li bi ga podržala ako jednog dana odluči da krene njenim stopama? Nema dileme — uvek, šta god da odluči. Gde je ona stala, kako kaže, on može da nastavi.

O vaspitanju naslednika ima jasan stav: porodica, svakodnevna komunikacija i posvećenost detetu najvažniji su za odrastanje. Teško je, priznaje, ali uz prave reči i vreme provedeno zajedno dete može da se izvede na pravi put. Njena porodica je, kako kaže, jako zdrava — brata i nju vaspitali su patrijarhalno, i misli da će to izneti stoički.

Pristalica je državnih vrtića i obrazovnih ustanova i volela bi da i njen sin ide u njih. Objašnjenje je kratko: ona je išla u državnu instituciju, pa ne vidi zašto bi svoje dete navikavala na privatnu.

Duet stiže, ime ostaje tajna

Publiku uskoro čeka novo muzičko iznenađenje — duet sa kolegom. Identitet saradnika nije htela da otkrije. Najavila je da jedan gospodin tu peva i, kako kaže, ubija, a ima ih više, ali koga je izabrala — ne odaje.

Pola miliona na Jutjub i podrška kolegama

O finansijama govori nerado. U nove pesme uložila je mnogo, ali o ciframa ne voli da priča jer joj to, kaže, zvuči niskobudžetno. Sve košta, a ona se zalepila za velika imena — Sašu Miloševića Mareta i Acu Živanovića, dva velika tekstopisca i aranžera.

Osvrnula se i na svoj profil na jednoj platformi, gde korisnici, kako navodi, mogu da vide više sadržaja nego na Instagramu. Sve što se vidi na Instagramu, tamo se vidi malo više, neko se dopisuje s njom i poklanja joj pažnju, ali to se plaća. Na pitanje može li da živi isključivo od zarade na toj platformi, odgovorila je da misli da može, ali da njeni prohtevi i troškovi traže još prihoda: put Ivanjica–Beograd, stan ovde, kuća tamo, porodica, doprinosi. Stan još nije kupila, polako. Sve pare je, kako kaže, zakopala na Jutjub — pola miliona. Skupi su i spotovi i pesme, zavisi ko radi, a najskuplji joj je bio spot za „Sitno, sitno, bitno, bitno“ — tada je plakala.

Na kraju se prisetila i neprijatnog događaja iz 2015, kada joj je zapaljen automobil. Kazala je da je izgleda bila prva na redu i da joj je mnogo žao što se takve stvari dešavaju, pa je poslala podršku svim kolegama koji su se poslednjih godina suočavali sa sličnim incidentima.