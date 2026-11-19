Zabava

Ispred porodične vile pevačice Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovića na Bežanijskoj kosi zapaljen je njihov skupoceni automobil. Prijovićka, nažalost, nije jedina velika muzička zvezda koja se našla na udaru — godinama unazad iza slave i velikih zarada kriju se brutalna zastrašivanja, pretnje, reketiranja i bombaški obračuni koji su pojedinim pevačima ugrozili i bezbednost i porodicu.

Na meti se našao i Uroš Živković, kojem je zapaljen automobil nakon pretnji i zahteva za novac, kao i Radiša Trajković Đani, od kojeg je, prema medijskim navodima, traženo čak 100.000 evra. O nekim slučajevima na estradi govorilo se javno, drugi su dospeli u policijske i sudske spise, a pojedini su ostali na nivou medijskih tvrdnji.

Bomba na Dedinju dok su mu žena i ćerka bile u kući

Na porodičnu kuću Zdravka Čolića na Dedinju u februaru je bačena ručna bomba. Eksplozija se dogodila oko pet sati ujutru, pričinjena je velika materijalna šteta, ali srećom niko nije povređen. Pevač se u tom trenutku nalazio u Zagrebu, gde je radio na novom albumu, dok su u kući bile njegova supruga i mlađa ćerka.

Istraga je otkrila da su u napadu učestvovala trojica muškaraca, a sigurnosne kamere zabeležile su njihov dolazak i bekstvo. Jedan od njih bacio je bombu u dvorište, drugi je osmatrao okolinu i snimao napad telefonom, dok je treći obezbedio eksplozivnu napravu. Sva trojica su uhapšena, a tužilaštvo ih sumnjiči za učešće u napadu. Čolić je nakon incidenta potvrdio da je njegova porodica dobro i poručio da se čekaju zvanični rezultati istrage.

Senida, Šmrko i optužnica iz avgusta

Nakon prekida poslovne saradnje s ljudima iz poslovnog kruga Admira Arnautovića Šmrka, slovenačka pevačica Senida navodno se našla na meti zastrašujućih planova za napad. Prema detaljima koje su objavili bosanskohercegovački mediji, u prepiskama preko kriptovane aplikacije Skaj razgovaralo se o njenom praćenju i fizičkom napadu, a pominjani su prebijanje, lomljenje ruku i izbijanje zuba. Za napad u Sloveniji navodno je ponuđeno 10.000 evra, a među razmatranim scenarijima bilo je i polivanje pevačice kiselinom, kao i upad u njen stan.

Senida je s ovim slučajem povezana nakon što je Tužilaštvo BiH u avgustu 2026. podiglo optužnicu protiv Šmrka i Adnana Maglića Magle, u kojoj se navodi planiranje napada na estradnu ličnost koja živi izvan BiH. Optuženi se terete i za druga krivična dela, a njihova odgovornost tek treba da bude utvrđena u sudskom postupku.

Pretnje, otkazani nastupi i pucnjava u Mostaru

Šako Polumenta tvrdio je da je trpeo ozbiljne pritiske ljudi koji su pokušavali da preuzmu kontrolu nad njegovom karijerom. Kada je odbio njihove uslove, navodno su počele pretnje, zbog kojih je promenio način rada i nastupe češće ugovarao u dijaspori. „Kad su videli da ne padam na provokacije, počeli su da pominju moju decu, da prete i pominju neke bombe“, ispričao je pevač, dodavši: „Nisam se dao uplašiti i bio sam dostojanstven, iako mi nije bilo svejedno.“ Uznemiravali su ga na svaka tri meseca, a pojedini klubovi otkazivali su mu nastupe kada bi saznali da treba da peva.

Maja Berović doživela je dva ozbiljna incidenta, a ni godinama kasnije nije saznala ko stoji iza njih. U avgustu 2019, nakon nastupa u Mostaru, na kombi u kojem se nalazila sa članovima benda pucali su nepoznati muškarci na skuteru. Ispaljeno je više hitaca, a oštećene su prednje gume vozila. Nekoliko godina kasnije eksplozivna naprava bačena je u dvorište njene kuće u Beogradu. Ove godine je potvrdila da je oba slučaja prijavila policiji u Srbiji i BiH, ali da nikada nije dobila informaciju o počiniocima. Tom prilikom demantovala je i da je sarađivala sa Šmrkom, čije se ime pojavilo u slučaju Senida, kao i da mu je plaćala reket.

Anonimni izvor, 400.000 i 200.000 evra

Prema tvrdnjama anonimnog izvora koje su objavili mediji, Ana Nikolić je za prekid poslovne saradnje navodno morala da izdvoji više od 400.000 evra. Izvor je tvrdio da je to bio iznos prethodnog ulaganja u njenu karijeru, a da je novac, umesto pevačice, isplatio njen brat, koji je takođe bio potpisnik ugovora. Nije navedeno s kim je Ana imala sporni aranžman niti su objavljeni dokazi o isplati, a pevačica ove navode nije javno potvrdila.

Prema istom anonimnom izvoru, i Andreana Čekić našla se u situaciji da za prekid saradnje sa ljudima koji su ulagali u njenu karijeru navodno mora da plati veliku sumu. Kao uslov za raskid ugovora traženo joj je, kako je tvrdio sagovornik, 200.000 evra. Navodno je pristala na isplatu u nekoliko rata, nakon čega je nastavila karijeru bez daljih obaveza prema dotadašnjim saradnicima, mada ni ona nikada nije potvrdila ove tvrdnje.